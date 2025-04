Atempo et Cyber-Detect annoncent un partenariat

A l’occasion du Forum InCyber 2025, Atempo et Cyber-Detect, annoncent un partenariat stratégique visant à renforcer le niveau de cybersécurité de toutes organisations publiques et privées. Les deux partenaires, membres d’Hexatrust, ambitionnent de développer une solution de sécurité optimale combinant l’expertise de Cyber-Detect avec Gorille, son moteur de détection avancée de malwares basé sur l’IA, à celle d’Atempo en matière de sauvegarde et de protection des données souveraine.

L’objectif est de fournir à la fois sécurité et intégrité des sauvegardes avec une approche proactive et curative, répondant aux exigences strictes des réglementations européennes, notamment DORA (Digital Operational Resilience Act) et NIS2 (Network and Information Security).

Vulnérabilité croissante des sauvegardes face aux cybermenaces

Avec des attaques en constante augmentation et toujours plus sophistiquées (400000 nouvelles variantes de logiciels malveillants détectés par jour(1), en 2023) et de plus en plus ciblées (9 attaques sur 10 visent les sauvegardes(2)), la protection des données ne peut plus se limiter à l’usage d’outils de détection traditionnels basés sur la signature des menaces.

• Sécurité proactive avec Gorille : Analyse morphologique et comportementale des fichiers sauvegardés pour identifier les menaces complexes, telles que les malwares polymorphes (des variants de virus), avec identification proactive des cybermenaces, y compris des attaques inconnues, avant tout impact sur les données.

• Sécurité curative avec la solution de sauvegarde d’Atempo : Immuabilité des sauvegardes, application des principes du Zero Trust et gestion granulaire des accès pour garantir l’inaltérabilité des données sauvegardées et leur protection contre les actes malveillants.

• Intégrité des sauvegardes renforcée

– Identification avancée des menaces dans les sauvegardes : détection des malwares cachés, même sous des formes inédites et changeantes.

– Vérification de l’intégrité des données : prévention de l’enregistrement et de la propagation de fichiers corrompus.

– Restauration en toute confiance : vérification des fichiers avant toute remise en production afin d’éviter toute réinfection.

Une solution souveraine, conforme aux réglementations européennes

Atempo et Cyber-Detect, deux acteurs français membres d’Hexatrust, réaffirment ainsi leur engagement en faveur d’une souveraineté numérique et de la protection avancée des données. Cette collaboration repose sur une volonté commune de proposer une solution de confiance sécurisée, innovante et conforme aux réglementations européennes, notamment avec l’entrée en vigueur des normes DORA et NIS2. Disponible dans le courant du premier semestre 2025, la solution permettra aux organisations de disposer de leviers nécessaires pour assurer la résilience et la sécurité de leurs systèmes d’information.