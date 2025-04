ASGUARD rejoint la marketplace d’OVHcloud

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

ASGUARD est une solution qui sécurise les infrastructures numériques. ASGUARD repose sur une technologie innovante : le filtre à « double masque », qui permet une compression des règles de filtrage à hauteur de 80 %, garantissant un important gain en temps de traitement des paquets et une diminution drastique de la consommation des ressources (RAM, stockage…). À cela, ASGUARD réunit en une offre des fonctionnalités indispensables « all-in-one » comme un pare-feu niveau 4, un WAF, un ZTNA intégré (Zero Trust Network Access), un proxy web, deux VPN IPSEC & SSL, un système de détection et Prévention d’Intrusion (IPS/IDS), un antivirus appliqué aux fonctions réseaux, ou encore la possibilité de s’intégrer à des LDAP.

Une nouvelle étape dans la stratégie de croissance de SASYX

OVHcloud Marketplace rassemble des solutions innovantes conçues par les des éditeurs de SaaS et PaaS de son écosystème technologique et hébergés sur le cloud éthique et transparent d’OVHcloud. Les utilisateurs de ces services peuvent alors mener à bien leur transformation digitale en souscrivant à des solutions performantes et souveraines qui les accompagnent dans leur quotidien professionnel. À travers ce référencement, ASGUARD va pouvoir être diffusée à grande échelle auprès de la communauté d’utilisateurs d’OVHcloud et offrir une réponse souveraine pour sécuriser efficacement leur SI via un firewall de nouvelle génération intégrant les meilleures pratiques du marché. En complétant l’offre disponible sur OVHcloud Marketplace, SASYX met clairement en avant sa capacité à proposer une solution industrielle éprouvée, 100 % souveraine et adaptée aux attentes de toutes les organisations publiques et privées.

À travers cette annonce, SASYX met enfin en évidence la pertinence de sa stratégie de distribution indirecte qui vise à s’appuyer sur des partenariats de confiance de premier plan pour commercialiser son offre à l’échelle nationale.