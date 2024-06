Asguard de Numeryx est référencé dans le catalogue multi éditeurs de l’UGAP

Asguard de Numeryx est référencé dans le catalogue multi éditeurs de l’UGAP

juin 2024 par Marc Jacob

L’Union des groupements d’achats publics (UGAP) est un Établissement public industriel et commercial (EPIC) placé sous la tutelle du ministre chargé de l’Action et des Comptes publics et du ministre chargé de l’Éducation nationale. Elle est la seule centrale d’achat public « généraliste » en France, qui se distingue par sa politique partenariale, son engagement en faveur des politiques publiques (innovation, PME, développement durable) et son fonctionnement « achat pour revente ». (Source UGAP)

Le référencement d’Asguard permet aux administrations, collectivités locales et établissements de santé via l’UGAP de répondre simplement et à moindre coût à des enjeux de cybersécurité et de s’appuyer sur le firewall de l’éditeur. Ce référencement est le fruit d’un travail de fond mené par les équipes R&D de Numeryx qui ont développé une solution intégrant les plus hauts standards en matière de sécurité pour permettre aux collectivités locales et acteurs publics de se protéger efficacement des cybermenaces.

Pour mener à bien son projet, Numeryx a investi massivement pour développer une solution unique et 100 % souveraine qui va se positionner en véritable alternative par rapport aux autres environnements du marché.