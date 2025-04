ASC Technologies obtient plusieurs certifications ISO

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

ASC Technologies, éditeur et expert de la conformité des enregistrements et de l’analyse des données par l’IA, se positionne comme l’un des acteurs qui bénéficie du plus grand nombre de labels qualité sur son marché.

Grâce à ses certifications ISO, ASC établit les normes les plus strictes en matière de sécurité, d’efficacité et de conformité. Ces certifications aident ses clients, notamment institutions financières, à satisfaire aux exigences des autorités de surveillance telles que la BaFin et la FINMA.

Protection des données et certifications

La protection des données personnelles et le respect des normes internationales sont des éléments clés de l’engagement d’ASC Technologies. Grâce aux certifications ISO délivrées par des instituts indépendants, l’éditeur offre à ses clients et partenaires les normes les plus strictes en matière de gestion de la qualité, de sécurité de l’information et de gestion environnementale.

Ces certifications sont bien plus que de simples labels : elles constituent une promesse de sécurité, de fiabilité et d’efficacité. Elles aident les clients à respecter les exigences réglementaires. C’est pourquoi il est essentiel pour les banques et institutions financières de s’appuyer sur des partenaires certifiés ISO pour garantir des solutions sécurisées pour leurs infrastructures informatiques et cloud.

ASC est certifié selon les normes suivantes :

• ISO 9001 : Gestion de la qualité garantissant une qualité élevée et constante des processus internes, favorisant ainsi l’efficacité et la satisfaction client.

• ISO 14001 : Promotion de processus durables et économes en ressources pour un comportement responsable.

• ISO 27001 et SOC 2 Type II : Protection des données sensibles grâce à des mesures de sécurité éprouvées, spécifiquement conçues pour répondre aux exigences strictes du secteur financier.

De plus, ASC est prêt à divulguer ses certificats et ses rapports d’audit après signature d’un accord de confidentialité. Cela permet aux institutions financières d’avoir l’assurance qu’ASC est un partenaire fiable et conforme dans le cadre des exigences réglementaires.

Certifications ISO : Accompagnement à la conformité avec la BaFin et la FINMA

Les établissements financiers s’appuient sur le respect des exigences des autorités de surveillance telles que la BaFin en Allemagne et la FINMA en Suisse pour garantir leur capacité opérationnelle et éviter les amendes et autres conséquences juridiques.

Bien que l’éditeur ASC, en tant que fournisseur de services cloud, ne soit pas directement soumis à la surveillance des autorités financières, il aide activement ses clients à satisfaire à ces exigences, par exemple en leur fournissant une comparaison des exigences de la FINMA avec la norme ISO 27001.

Les processus internes pris en compte comprennent entre autres :

• Gestion des risques : En appliquant les normes ISO, ASC Technologies catégorise systématiquement les risques dans tous les domaines d’activité et garantit le respect des exigences réglementaires à tous les niveaux.

• Contrôles et audits : Des contrôles et audits internes réguliers aident à identifier les faiblesses à un stade précoce et à y remédier rapidement.

En choisissant ASC, les banques et institutions financières s’assurent de collaborer avec un acteur fiable, qui anticipe les exigences réglementaires et propose des solutions alliant sécurité, conformité et performance. Grâce à ses certifications ISO et à son alignement sur les normes de la FINMA et de la BaFin, ASC confirme sa position de partenaire de confiance pour les organisations les plus exigeantes.