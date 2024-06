ASC obtient la certification Webex Calling

juin 2024 par Marc Jacob

L’un des principaux avantages de la solution ASC est la configuration simple et rapide dans Webex Control Hub, qui garantit un haut niveau de convivialité. De plus, ASC permet la migration de solutions On premise vers le cloud en transférant de manière transparente les enregistrements vers l’environnement cloud. Cette étape permet aux organisations d’accélérer leur transformation numérique et de profiter des services basés sur le cloud. De plus, les analyses basées sur l’IA, optimisées par les solutions d’ASC, aident les organisations à obtenir une vue complète de leurs communications, à enrichir les relations clients et à rationaliser les processus de conformité et de gestion des risques.

Cette certification constitue une nouvelle étape dans le partenariat fructueux entre ASC et Cisco, qui existe déjà depuis vingt ans.