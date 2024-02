Arx One Backup s’intègre avec Hyper-V

février 2024 par Marc Jacob

Arx One annonce l’amélioration de son intégration avec Hyper-V. La solution offre désormais la possibilité de sauvegarder des machines de plusieurs To en quelques minutes seulement.

Certifié HDS (Hébergeur Données de Santé) et ISO 27001 le service de sauvegarde externalisée Arx One Backup s’engage à fournir une protection optimale des données et une reprise d’activité immédiate en cas de besoin.

Arx One Backup est une solution unifiée pour la protection des serveurs, NAS et postes de travail. Le service, 100% souverain, est compatible avec de nombreux systèmes : Windows clients et serveurs, macOS, Linux, Synology et QNAP. Doté d’une intégration avancée exploitant différentes technologies, il permet des sauvegardes cohérentes et sans interruption de service pour les machines virtuelles, les bases de données, les fichiers, les services cloud et les images système.