Arx One Backup étend sa compatibilité aux environnements Proxmox

avril 2024 par Marc Jacob

Arx One Backup automatise la sauvegarde des environnements Proxmox, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur d’autres tâches. Les sauvegardes sont stockées en toute sécurité dans le cloud souverain d’Arx One. En cas de sinistre ou de cyberattaque, la solution Arx One Backup vous garantit une restauration complète et cohérente des machines virtuelles.

Arx One Backup est une solution unifiée pour la protection des serveurs, NAS et postes de travail. Le service de sauvegarde externalisée Arx One Backup dispose d’une compatibilité unique sur le marché de la sauvegarde française : Windows, Linux, Synology, QNAP et mac OS. La technologie Proxmox vient renforcer l’offre existante de l’éditeur avec des sauvegardes cohérentes et sans interruption de service pour les machines virtuelles, les bases de données, les fichiers, les services cloud et les images système.