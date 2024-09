ArrowSphere Assistant AI cloud est désormais disponible

septembre 2024 par Marc Jacob

ArrowSphere Assistant fournit aux partenaires de distribution des données plus approfondies et d’aides visuelles, rendant la gestion du cloud plus rapide, mieux informée et plus efficace à grande échelle. Il peut améliorer les flux de travail opérationnels, réduisant ainsi le nombre de clics et le traitement manuel des données. Quatre-vingt-dix pour cent des utilisateurs actuels évaluent les capacités de l’assistant à 8 points ou plus sur une échelle de 10, et plus de 94 % des utilisateurs actuels recommanderaient ArrowSphere Assistant à d’autres partenaires.

Arrow a lancé le premier assistant professionnel pour la distribution alimenté par l’IA afin aborder en priorité les domaines des activités cloud les plus critiques. Il fournit pour cela des scénarios d’utilisation consistants aux partenaires de distribution afin de découvrir de nouvelles opportunités commerciales, d’améliorer l’efficacité de leurs activités FinOps et de renforcer la sécurité de leurs clients, tout en gérant leurs activités cloud via d’ArrowSphere Cloud.

Depuis sa sortie en avant-première en mars 2024, ArrowSphere Assistant a été testé par un réseau mondial de partenaires de distribution Arrow.

Voici ce que disent les premiers utilisateurs :

« ArrowSphere Assistant est très utile pour identifier les activités de vente incitative sur les modules complémentaires et, de manière plus générale, pour mieux expliquer à nos clients les règles d’achat du catalogue Microsoft. Nous pouvons facilement accéder aux informations commerciales clés des entreprises et approfondir rapidement les détails » a déclaré Jordi Solé de SEMIC, en Espagne.

Florian Drouard de Koesio Corporate Technologies en France a déclaré : « Grâce à ArrowSphere Assistant, nos équipes peuvent obtenir des réponses à des questions spécifiques en quelques minutes, ce qui nécessitait auparavant des analyses longues et laborieuses. Cela nous fait gagner beaucoup de temps dans notre travail quotidien ».

Avec ArrowSphere Assistant, les partenaires de distribution Arrow peuvent appliquer les avantages de l’IA générative aux activités de leurs clients pour mieux comprendre les activités cloud, identifier les problèmes, visualiser les tendances parmi l’ensemble de leur clientèle et recevoir des recommandations basées sur les données afin d’aider leurs clients à atteindre l’excellence en matière de cloud en quelques secondes.