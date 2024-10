Arrow signe un accord européen avec Omnissa

octobre 2024 par Marc Jacob

Arrow a conclu un accord à l’échelle européenne avec le fournisseur de plateforme de travail numérique, Omnissa. Dans le cadre de cet accord, Arrow fournira aux revendeurs européens un accès à la plateforme de travail numérique alimentée par l’IA d’Omnissa.

Omnissa, anciennement VMware EUC (End User Computing), a été acquis auprès de Broadcom par la société de capital-investissement KKR en juillet. L’entreprise compte plus de 26 000 clients dans le monde et propose des solutions de gestion unifiée des terminaux, d’applications et de bureaux virtuels, d’expériences numériques pour les employés, ainsi que des solutions de sécurité et de conformité.