Arrow renforce les capacités d’ArrowSphere AI

novembre 2024 par Marc Jacob

Arrow a renforcé sa plateforme ArrowSphere Cloud, intégrant l’intelligence artificielle, ce qui permet aux partenaires de distribution de créer des assistants IA personnalisés. Ces derniers exploitent leurs propres données, flux de travail, contenus et données spécifiques aux fournisseurs, afin d’améliorer l’efficacité, de réduire les coûts et d’accélérer leur mise sur le marché.

Arrow a présenté ArrowSphere Assistant, alimenté par ArrowSphere AI, en mars 2024. Les utilisateurs d’ArrowSphere Cloud exploitent cet outil pour traiter les aspects les plus critiques de leurs activités cloud, notamment l’optimisation des coûts (FinOps), la sécurité (SecOps) et la durabilité. Les récentes améliorations apportées à la plateforme ArrowSphere AI multiplient considérablement ses capacités, ce qui se traduit par des avantages commerciaux concrets pour les partenaires, leur permettant d’optimiser leur succès.

ArrowSphere AI est désormais doté de centaines de cas d’utilisation et de prompts prêts à l’emploi, conçus pour accélérer la personnalisation et renforcer les stratégies de commercialisation des partenaires de distribution. Les assistants IA peuvent être adaptés pour accompagner le cycle de vie des ventes, de l’activation marketing et commerciale au support opérationnel et à la gestion des catalogues. Ils s’appuient sur les sources de données des partenaires et de leurs fournisseurs pour optimiser l’assistance aux clients finaux.

Les nouvelles fonctionnalités d’ArrowSphere AI et les outils d’assistance personnalisés sont disponibles en version limitée pour les utilisateurs d’ArrowSphere.