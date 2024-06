Arrow remporte le Global Partner Award 2024 de Rubrik en tant que partenaire de distribution de l’année

juin 2024 par Marc Jacob

Arrow a été nommé partenaire de distribution de l’année dans le cadre des Global Partner Awards 2024 de Rubrik. Les Global Partner Awards récompensent les entreprises qui ont fait preuve d’excellence dans la fourniture de solutions de sécurité des données et d’innovations basées sur la technologie Rubrik à ses clients.

Les lauréats des Global Partner Awards ont été annoncés lors du Forum des partenaires Rubrik Forward. Le forum réunit les dirigeants de Rubrik et ses principaux partenaires afin d’explorer la manière dont les organisations de divers secteurs ont mis en œuvre la sécurité des données et la cyber-résilience pour faire face aux cyberattaques et à l’évolution constante des menaces.