Arrow récompensé par les prix CONTEXT ChannelWatch Awards 2024 pour le cloud et la cybersécurité

octobre 2024 par Marc Jacob

Ces récompenses, basées sur l’une des plus grandes enquêtes mondiales auprès des revendeurs informatiques, soulignent l’excellence d’Arrow dans la fourniture de solutions de cloud et de cybersécurité.

Avec plus de 9 000 revendeurs participants, CONTEXT ChannelWatch fournit des informations essentielles sur les intentions d’achat et les décisions de la communauté des revendeurs, en parallèle des questions clés et les tendances du secteur. Dans le cadre de l’enquête, les revendeurs de chaque pays nomment les distributeurs avec lesquels ils collaborent pour les prix de distributeurs de l’année de CONTEXT ChannelWatch.

« Félicitation à Arrow pour avoir remporté le prix CONTEXT ChannelWatch du Meilleur Partenaire Cloud », a déclaré Howard Davies, PDG et co-fondateur de CONTEXT. « Alors que les services cloud continuent de stimuler la transformation numérique à l’échelle mondiale, l’expertise d’Arrow a joué un rôle crucial pour aider les entreprises à tracer leur chemin dans cette évolution. Les revendeurs ont reconnu à juste titre la valeur d’Arrow dans la fourniture de solutions cloud innovantes qui favorisent la croissance et la transformation.