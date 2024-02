Arrow récompensé de deux prix décernés par Aruba

février 2024 par Marc Jacob

Arrow Electronics a reçu deux prix de la part de HPE Aruba Networking. Les prix, décernés lors des HPE Aruba Networking Media Channel Partner Awards qui se sont tenus le 24 janvier 2024 de façon virtuelle, comprennent le prix du Distributeur EMEA de l’année pour l’activité de solutions informatiques d’entreprise d’Arrow dans la région EMEA et le prix du Meilleur Distributeur d’Europe du Nord pour la Suède .

Les HPE Aruba Networking Media Channel Partner Awards récompensent les accomplissements et les contributions des partenaires de distribution et des distributeurs dans différentes régions. Arrow a remporté à la fois, le prix local pour Arrow Suède et la catégorie globale de distribution EMEA.

Arrow s’est imposé comme distributeur essentiel pour HPE Aruba Networking, en fournissant des solutions innovantes et en faisant preuve d’une performance exceptionnelle dans divers domaines clés.