Arrow mit zwei CONTEXT ChannelWatch Awards 2024 für Cloud und Security ausgezeichnet

Oktober 2024 von Yelena Jangwa-Nedelec, Global Security Mag

„Es ist großartig, auch in diesem Jahr wieder von CONTEXT ChannelWatch ausgezeichnet zu werden. Unser Fokus liegt seit jeher darauf, unseren Channel Partnern das nötige Fachwissen, die passenden Tools und maßgeschneiderte Lösungen zu bieten, um ihr Cloud-Geschäft erfolgreich auszubauen“, erklärt Nick Bannister, President EMEA & ANZ bei Arrow Enterprise Computing Solutions. „Die Auszeichnung unterstreicht die herausragende Expertise unseres Arrow-Teams im Bereich Cloud-Services sowie die leistungsstarken Funktionen der ArrowSphere Cloud. Diese Anerkennung durch unsere Channel Partner, mit denen wir täglich zusammenarbeiten, zeigt deutlich den Mehrwert, den wir für ihre Unternehmen schaffen.“

„Wir gratulieren Arrow zum CONTEXT ChannelWatch Best Cloud Partner Awards“, ergänzt Howard Davies, CEO und Mitbegründer von CONTEXT. „Cloud-Dienste treiben die digitale Transformation weltweit voran und das Know-how von Arrow spielt eine entscheidende Rolle dabei, Unternehmen in dieser Entwicklung zu unterstützen. Die Reseller haben den Wert von Arrow in der Bereitstellung innovativer Cloud-Lösungen, die das Wachstum und die Transformation vorantreiben, zu Recht gewürdigt.

In einer Zeit, in der zuverlässige Cybersicherheit von entscheidender Bedeutung ist, hat sich Arrow als bewährter Anbieter effektiver Lösungen und Services auf dem Markt positioniert. Die Anerkennung durch Reseller belegt die Fähigkeiten des Unternehmens, Organisationen effektiv zu schützen und neue Chancen im Bereich der Cybersicherheit zu nutzen.“