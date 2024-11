Arrow lance un programme d’amplification du cloud en région EMEA

novembre 2024 par Marc Jacob

Arrow a lancé un nouveau programme d’amplification du cloud (Cloud Amplification Program - CAP) destiné à aider ses partenaires de distribution à accélérer leur activité cloud. Ce programme propose une évaluation complète de la maturité cloud actuelle d’un revendeur et fournit des recommandations sur mesure visant à soutenir sa croissance.

Le programme est indépendant des fournisseurs, permettant ainsi aux revendeurs d’adopter des solutions cloud auprès de différents fournisseurs et pour répondre aux besoins variés des environnements utilisateurs finaux.

Le CAP regroupe plusieurs discussions sur le cloud en une seule évaluation approfondie, fournissant des informations sur la préparation au cloud et sur les opportunités futures qui correspondent aux objectifs des partenaires de distribution. En se concentrant sur les solutions de cloud public et hybride, le CAP permet aux revendeurs d’étendre leurs capacités cloud, de se différencier de leurs concurrents et de capter de nouvelles sources de revenus.

Le CAP constitue un cadre unique qui combine les besoins spécifiques d’un revendeur avec l’expertise approfondie du secteur dont dispose Arrow. Cette approche personnalisée se traduit par un plan sur mesure conçu pour accélérer les activités cloud d’un revendeur, favoriser la croissance à long terme et ouvrir de nouvelles sources de revenus. Les revendeurs qui s’engagent dans ce programme renforcent leur maturité et leurs capacités dans le cloud, leur permettant de répondre aux exigences croissantes du marché cloud et de leurs clients.

Le programme suit un parcours en cinq étapes, il commence par une étude initiale des capacités, suivie de la création de personas, de l’alignement des objectifs, et se termine par un plan d’exécution personnalisé. Arrow fournit une assistance continue tout au long du parcours, en suivant les progrès et en aidant les revendeurs à garder le cap afin d’atteindre leurs objectifs cloud.

Les avantages du programme incluent :

Évaluation gratuite de la maturité cloud : Une analyse détaillée du niveau de maturité d’un revendeur cloud.

Livrables personnalisés : Des ressources et des conseils personnalisés permettant aux revendeurs de se perfectionner dans les solutions cloud les plus performantes du marché.

Soutien continu : L’équipe cloud dédiée d’Arrow s’engage en permanence à soutenir les objectifs cloud à long terme des revendeurs.

Le programme est accessible via cette page web et par le biais de la plateforme de gestion du cloud d’Arrow, ArrowSphere Cloud.