Arrow lance Cloud Object Storage for Backup

avril 2024 par Marc Jacob

Arrow annonce le lancement de Cloud Object Storage for Backup d’Arrow. Le nouveau service, construit sur IBM Cloud, est conçu afin de répondre au besoin croissant de protection des données pour les entreprises opérant de manière numérique. Il est disponible exclusivement aux partenaires de distribution d’Arrow dans la zone EMEA via ArrowSphere Cloud.

En collaboration avec IBM Cloud et Anycoud, le fournisseur international d’offres SaaS, Arrow a développé une solution évolutive permettant aux entreprises de répondre à leurs besoins de stockage tout en s’adaptant aux exigences en constante évolution de la sauvegarde des données. Cette solution offre des mesures avancées de cryptage et de protection des données, celles-ci étant stockées dans les centres de données d’IBM.

Un portail de gestion simple d’emploi rationalise les processus et un modèle de tarification fixe par TB permet de s’assurer que les clients ne paient que pour leur consommation de stockage, sans frais d’installation ni variables.

La solution native de stockage d’objets est créée pour tout type de logiciel de sauvegarde ou SaaS avec « Bring Your Own Storage » (BYOS). Les données sont répliquées sur plusieurs dispositifs et centres de données d’IBM pour assurer leur durabilité et leur protection.