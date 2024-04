Arrow lance ArrowSphere Cloud

avril 2024 par Marc Jacob

Lancé en janvier dans le cadre du programme Cloud Solution Provider (CSP) de Microsoft, Copilot pour Microsoft 365 utilise la puissance de l’IA générative et du traitement du langage naturel pour stimuler la productivité et la créativité des utilisateurs.

En tant que distributeur Microsoft dans plus de 20 pays européens, Arrow dispose de plus de 300 spécialistes certifiés Copilot qui travaillent localement pour soutenir les partenaires de distribution dans leurs implémentations Copilot. Chacun d’entre eux dispose d’une licence complète pour Copilot pour Microsoft 365 afin de s’assurer qu’ils bénéficient d’une expérience directe de l’impact qu’il peut exercer et d’aider les revendeurs à positionner Copilot auprès des clients afin qu’ils puissent développer leur entreprise.

Conscients de l’importance de la sécurité des données et de la conformité, ces spécialistes travaillent avec les clients pour identifier les conditions préalables à une introduction en douceur et en toute sécurité de Copilot. Ils leur offrent ainsi la possibilité de bénéficier de ses capacités sans compromettre l’intégrité des données.

Pour soutenir les distributeurs, Arrow a organisé une diffusion mondiale en direct le jour du lancement sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux. La mise en œuvre se poursuit avec un large éventail d’initiatives mondiales et locales de formation, y compris des webinaires tels que « Unlocking the partner opportunity of Copilot for Microsoft 365 » (Débloquer les opportunités pour les partenaires de Copilot pour Microsoft 365.)

Copilot pour Microsoft 365 peut être obtenu et activé via ArrowSphere Cloud, la plateforme de livraison et de gestion du cloud d’Arrow. Les partenaires commerciaux peuvent également utiliser le nouveau tableau de bord de sécurité pour accéder à une vue d’ensemble de la situation de leurs clients en matière de sécurité et identifier rapidement les menaces.

En 2023, Arrow a reçu le prix Microsoft de Partenaire de l’année dans la catégorie Fournisseurs indirects pour l’Europe de l’Ouest et la France.