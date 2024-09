Arrow et Citrix signent un accord de distribution des services Citrix pour l’Amérique du Nord et la zone EMEA

septembre 2024 par Marc Jacob

Arrow et Citrix, une unité commerciale de Cloud Software Group, Inc., ont annoncé un accord de distribution stratégique.

Dans le cadre de cet accord, Arrow assumera la responsabilité des ventes, du marketing et de l’assistance technique pour l’Amérique du Nord et l’Europe auprès de tous les partenaires de distribution de services utilisant moins de 2 000 licences Citrix. L’accord stratégique entrera en vigueur le 1er octobre 2024.

Arrow entretient une relation de longue date avec Citrix. Ce nouveau modèle permettra aux partenaires de distribution de services, qui étaient auparavant gérés dans le cadre des programmes de fournisseurs de services de Citrix, de bénéficier d’une plus grande souplesse et d’un meilleur soutien dans la manière dont ils utilisent et gèrent leurs licences Citrix.

Citrix a intégré le Cloud Software Group en 2022 et a apporté plusieurs changements à son programme de distribution cette année, notamment en adoptant un modèle d’engagement annuel. Cette collaboration à long terme permettra d’accroître les investissements spécifiques des partenaires et s’alignera sur l’objectif de Citrix de créer une stratégie solide, axée sur les canaux de distribution.

Pour les partenaires de distribution qui ne sont pas directement concernés par ce changement, Citrix investira davantage et de manière plus ciblée dans leurs stratégies conjointes de commercialisation, ce qui contribuera à garantir la continuité d’une assistance et d’une technologie de classe mondiale.