Arrow Electronics distribue les solutions de sécurité de Cohesity en France

octobre 2024 par Marc Jacob

Ce nouvel accord permettra aux partenaires de distribution en France d’accéder à Cohesity Data Cloud, une plateforme complète destinée à aider les entreprises à améliorer leur cyber-résilience. Elle apporte aux entreprises des flux de travail modernes de sauvegarde et de restauration des données dans des environnements cloud et sur site, tout en exploitant les informations issues de ses données.

La plateforme de Cohesity permet une approche unifiée de la sécurité et de la gestion des données. De l’immutabilité à la réplication, en passant par la sauvegarde, la restauration rapide après une cyberattaque, l’archivage, et incluant des capacités zero trust, Cohesity garantit une protection complète des données et une gestion en temps réel via un tableau de bord alimenté par l’IA. En intégrant les fonctions de sauvegarde, de stockage et de passerelle cloud dans une solution unique, Cohesity permet aux entreprises de consolider leurs silos de données sur une plateforme centralisée, réduisant ainsi considérablement le coût total de possession.

La plateforme de Cohesity est conçue pour protéger un large éventail de sources de données, y compris les applications, les bases de données, les charges de travail virtuelles et physiques, ainsi que les environnements NAS et cloud public. L’interface unifiée de la plateforme permet aux administrateurs d’assigner des règles et d’automatiser les opérations, ce qui contribue à garantir une sécurité et une gestion des données sans faille.

Arrow apportera son expertise et ses conseils sur les solutions de Cohesity, aidant les partenaires de distribution à identifier de nouvelles opportunités et à maximiser leur potentiel sur le marché.