Arrow annonce un accord de distribution avec Rubrik en France

mars 2024 par Marc Jacob

Arrow annonce un nouvel accord de distribution avec Rubrik, la société de sécurité des données Zero Trust Cet accord permettre à Arrow de fournir à ses partenaires en France un accès à Rubrik Security Cloud, une plateforme complète de sécurité des données conçue pour offrir une cyber résilience totale.

Rubrik Security Cloud aide les entreprises à sécuriser leurs données, à surveiller en permanence les risques, et à récupérer rapidement les données depuis n’importe quel endroit en cas de cyberattaque. Alimentée par l’apprentissage automatique, la plateforme répond au besoin critique d’une importante sécurité des données dans un contexte de menaces de plus en plus complexe.