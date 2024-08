Arrow a été choisi par Broadcom comme Cloud Commerce Manager pour VMware dans 19 pays européens

août 2024 par Marc Jacob

Le nouvel accord permet aux partenaires du programme VMware Cloud Service Provider (VCSP) dans ces régions d’accéder à VMware Cloud Foundation (VCF) via Arrow.

Suite à l’acquisition par Broadcom, VMware a simplifié son offre de produits. Le programme VCSP se concentre désormais sur VMware Cloud Foundation, la plateforme de cloud privé de référence de l’entreprise.

VMware Cloud Foundation est la première plateforme de cloud privé du secteur, à proposer agilité à grande échelle du cloud public tout en garantissant la sécurité, la résilience et les performances d’un cloud privé, ainsi qu’un faible coût total de licence. VCF soutient l’innovation numérique des clients grâce à une modernisation plus rapide de l’infrastructure, une expérience cloud unifiée, une meilleure cyber résilience, une sécurité renforcée de la plateforme et un faible coût de possession.

Plus tôt cette année, Broadcom a annoncé son nouveau programme Advantage Partner pour les partenaires VCSP. Ce programme met en valeur l’engagement des partenaires VCSP et soutient leur croissance grâce à une tarification simplifiée, des marges améliorées et des avantages plus importants.

Arrow soutiendra les partenaires VCSP dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Islande, États baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie), Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni et Suède.