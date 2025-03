Arnaques en ligne, harcèlement téléphonique : quels sont vos droits, comment vous protéger avec Service-Public.fr

mars 2025 par direction de l’information légale et administrative (DILA)

Achats en ligne : vérifier la fiabilité du site commerçant

Louer un gîte, réserver des billets, faire ses courses, s’abonner à un magazine, acheter des vêtements... Il est pratique de faire ses achats sur internet mais attention aux arnaques ! Service-Public.fr vous explique les précautions à prendre mais aussi à qui s’adresser en cas de litige. En savoir plus

17Cyber : le nouvel outil en ligne pour aider les victimes de malveillance informatique

Vous pensez être victime d’un acte de malveillance en ligne (virus, hameçonnage, arnaque bancaire, sextorsion...) ? Le dispositif d’assistance 17Cyber est un outil de diagnostic en ligne qui vous permet d’obtenir une aide rapide à votre problème. Service-Public.fr vous explique.

Déposer une plainte à distance avec Visioplainte

Le dispositif de visioplainte, expérimenté par le ministère de l’Intérieur dans les départements de la Sarthe et des Yvelines, va progressivement être étendu au reste de la France. Opérationnel dans la Sarthe et dans certaines villes des Yvelines (78) lors de l’expérimentation, il permettait aux victimes d’infractions de porter plainte sans avoir à se déplacer en commissariat ou en gendarmerie. En savoir plus

Arnaque sur internet (THESEE, Pharos, ...)

Certaines infractions relèvent de la cybercriminalité. Il peut notamment s’agir du piratage de votre boite mail, d’extorsion d’argent pour débloquer votre ordinateur ou d’un compte Facebook piraté. En savoir plus ici.

Comment vous protéger contre les tentatives de vol de vos données personnelles ou bancaires ?

Vous avez peut-être déjà reçu un faux SMS, courriel ou appel téléphonique de votre banque, d’un opérateur de téléphonie ou encore d’une administration. Les techniques d’attaque évoluent constamment. Service-Public.fr vous donne quelques éléments pour vous aider à déterminer si un message est légitime ou non, et vous protéger contre d’éventuels actes d’hameçonnage. En savoir plus

Arnaque aux sentiments : escroquerie, chantage, sextorsion

Une personne que vous avez rencontrée sur internet et avec laquelle vous avez une relation amicale ou amoureuse vous demande de l’argent en prétextant un motif urgent ou en vous menaçant ? Il peut s’agir d’une arnaque aux sentiments. Si vous êtes victime de tels agissements, vous avez la possibilité de les dénoncer et d’obtenir réparation de votre préjudice. Nous vous présentons les étapes à suivre. En savoir plus

Démarchage téléphonique abusif, spam vocal ou par SMS : que faire ?

Vous recevez des appels téléphoniques commerciaux non désirés (on parle de démarchage téléphonique abusif), un Spam vocal ou un Spam par SMS (correspondant inconnu vous incitant à rappeler un numéro surtaxé) ? Des solutions existent pour faire cesser ces troubles. Nous vous les présentons. Lire la suite

Harcèlement téléphonique

Vous recevez des appels téléphoniques ou des messages malveillants de manière répétée ? Il s’agit d’un harcèlement téléphonique. Ces agissements constituent un délit. Si vous êtes victime de ce type de harcèlement, vous devez collecter des preuves. Vous pouvez déposer plainte contre l’auteur des faits ou contre X. Nous vous présentons les informations à connaître. En savoir plus

Fraude à la carte bancaire

En consultant vos comptes, vous constatez qu’un paiement suspect a été réalisé avec votre carte bancaire ? Vous devez d’abord faire opposition sur votre carte au plus vite. Il est également conseillé de déclarer la fraude aux forces de l’ordre (police ou gendarmerie). Vous devez ensuite contacter votre banque pour vous faire rembourser la somme concernée. Les règles diffèrent selon que vous êtes victime d’une fraude sur internet ou non. Lire la fiche

Piratage d’une messagerie électronique (mail, réseaux sociaux...)

Une personne a pris le contrôle de votre profil sur un réseau social ou de votre messagerie électronique (boîte mail) ? Il s’agit d’un piratage de compte d’utilisateur. Vous pouvez entamer des démarches pour remédier à cette situation. Vous avez également la possibilité de dénoncer ces agissements et d’obtenir réparation de votre préjudice. Nous vous présentons les étapes à suivre. Vous renseignez ici

