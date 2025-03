Armis übernimmt OTORIO

März 2025 von LA REDACTION DE GS MAG

Armis wird die Titan-Plattform von OTORIO vollständig in Armis Centrix™ integrieren und damit eine einzige, umfassende Lösung für kritische Infrastrukturen, Fertigungs- und Industrieumgebungen bereitstellen:

· Armis Centrix™ für OT/IoT-Sicherheit (On-Prem) gewährleistet einen robusten, lokalisierten Schutz für abgeschottete oder isolierte Betriebsumgebungen.

· Armis Centrix™ für OT/IoT-Sicherheit (Cloud) bietet Echtzeit-Transparenz, und Continuous Threat Exposure Management (CTEM) in großem Maßstab für weitläufige, vernetzte Infrastrukturen.

Dieser einheitliche Ansatz bietet Unternehmen eine zukunftsfähige OT/CPS-Sicherheitslösung, die die betriebliche Ausfallsicherheit gewährleistet und gleichzeitig Sicherheit und Compliance für die am stärksten gefährdeten und sensibelsten Umgebungen weltweit bietet.

Das Unternehmen hat in der Vergangenheit bereits mehrfach erfolgreich Übernahmen in seine Armis Centrix™-Plattform integriert und erworbene Technologien in wesentliche Umsatztreiber verwandelt. Nach den Übernahmen von Silk Security und CTCI hat Armis eine außergewöhnliche Steigerung der damit verbundenen Einnahmen um 2000 Prozent erzielt und damit seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, den Wert zu maximieren und das Wachstum zu beschleunigen.

Die kombinierte Lösung schließt die Lücke zwischen lokalem und cloudbasiertem Schutz und bietet eine einheitliche Übersicht über die gesamte Umgebung. Durch umfassende Transparenz und Kontextinformationen für alle verwalteten und nicht verwalteten Geräte stärken die neuen Erweiterungen von Armis die Sicherheit Cyber-Physischer Systeme (CPS):

· On Premises: größere Anpassungsfähigkeit und Datenunabhängigkeit, wodurch ein höheres Maß an lokaler ICS-Sicherheit mit vollständiger Kontrolle über die CPS-Infrastruktur und die industrielle Betriebsumgebung erreicht wird.

· Secure Remote Access (SRA): Durchsetzung von MFA-, SSO- und Zugriffsrichtlinien für alle Benutzer, Geräte, Arbeitslasten, Anwendungen und Daten in der gesamten Cloud-, Rechenzentrums- und cyber-physischen Infrastruktur.

· Attack Path Mapping (APM): Ein leistungsstarkes Tool, das eine Brücke zwischen Pen-Tests und simulierten Angriffen des Red-Teams schlägt. APM geht über herkömmliche Scan- und Pen-Test-Dienste hinaus und ermöglicht es Ihnen, Ihre OT-/ICS-/CPS-Abwehr vor einem gezielten Angriff auszurichten.

· Branchenspezifische Expertise – OTORIOs tiefgreifende OT-Domain Knowledge in Sektoren wie Energie, Smart Cities und Versorgungsunternehmen ergänzt Armis’ branchenübergreifende Erfahrung in Fertigung, Transport und der Automobilindustrie und gewährleistet maßgeschneiderte Lösungen für jedes Unternehmen, unabhängig von den jeweiligen Anforderungen.

· Compliance – Einhaltung der strengsten Regulierungs- und Sicherheitsrahmen, sodass Unternehmen bei Audits und im Betrieb beruhigt sein können.

Diese Übernahme wird die Einführung einer lokalen Version von Armis Centrix™, der Cloud-basierten Plattform für das Management von Cyber-Risiken, beschleunigen, ihre OT/ICS/CPS-Fähigkeiten erweitern und eine einzigartige lokale Sicherheitslösung für Organisationen oder Segmente der Umgebung einer Organisation bieten, die von Online-Zugriffen abgeschottet sind. Damit festigt Armis seine Führungsposition für alle OT/ICS- und CPS-Sicherheitsanforderungen.