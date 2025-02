Armis : Cyberattacken zielen auf DeepSeek

Februar 2025 von Andrew Grealy, Head of Armis Labs

In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz die Innovation in allen Branchen vorantreibt, hat das Auftauchen von DeepSeek die Tech-Welt im Sturm erobert - und nebenbei das globale Finanzsystem erschüttert. Indem DeepSeek den US-Aktienmarkt um fast eine Billion US-Dollar auslöschte, hat es sowohl das erstaunliche Potenzial als auch die disruptiven Folgen modernster KI-Modelle aufgezeigt. Mit seiner Open-Source-Verfügbarkeit, seiner einfachen Feinabstimmung und seinen hochmodernen Techniken, die mit bekannten Giganten wie ChatGPT und Anthropic konkurrieren, repräsentiert DeepSeek eine neue Art von hoch zugänglicher und leistungsstarker KI.

Die Veröffentlichung von DeepSeek war ein Wendepunkt. Was die Kosteneffizienz betrifft, so wurde berichtet, dass nur ein Zwanzigstel der Investitionen erforderlich war, um Modelle mit ähnlicher Leistung zu erstellen. Für Unternehmen, Entwickler und Forscher ist diese niedrige Einstiegshürde ein wahr gewordener Traum. DeepSeek kann mit minimalem Aufwand heruntergeladen, verfeinert und in bestehende Systeme integriert werden. Damit entfällt die Notwendigkeit teurer Infrastrukturen, die kleinere Akteure in der Regel davon abhalten, in das KI-Rennen einzusteigen.

DeepSeek wurde bald zum Ziel eines massiven Angriffs auf die Cybersicherheit. Die Angreifer nutzten sowohl HTTP-Flood- als auch NTP-Reflection-Techniken, um einen leistungsstarken, lang anhaltenden Distributed Denial of Service (DDoS) gegen die DeepSeek-Server zu inszenieren. Die ausgeklügelte Art der Angriffe lässt auf eine gut finanzierte, sehr erfahrene Gruppe schließen, die die Absicht hatte, den Dienst und die Verfügbarkeit des Modells lahmzulegen.

Abgesehen von den direkten Auswirkungen auf DeepSeek stellt diese Episode einen wichtigen Weckruf für die KI-Community dar. In dem Maße, wie KI-Modelle an Bedeutung gewinnen und zu einem integralen Bestandteil unternehmenskritischer Prozesse werden - von Energienetzen bis hin zu Patientenverwaltungssystemen in Krankenhäusern -, wird ihre Absicherung zu einem zentralen Thema. Dies gilt insbesondere für Open-Source-Modelle, die zwar von großem Nutzen sind, aber anfälliger für Angriffe sein können, wenn sie nicht durch robuste Cybersicherheitsmaßnahmen abgesichert werden.

In Zukunft werden KI-Modelle die Gehirne des 21. Jahrhunderts sein und zunehmend Agenten und Anwendungen antreiben, die nahezu jeden Aspekt des modernen Lebens beeinflussen. DeepSeek zeigt, wie viel öffentliches Vertrauen und Geld auf leistungsstarken KI-Systemen ruht. Wenn es bei diesen Systemen zu Ausfällen oder Manipulationen kommt, können die Folgen verheerend sein:

•Im Gesundheitswesen: KI-gesteuerte Diagnosen und die Analyse von Patientendaten sind lebenswichtig. Ausfallzeiten oder kompromittierte Systeme können Leben bedrohen und die Patientenversorgung stören.

•Bei Versorgungsunternehmen: Da Stromnetze und Wasseraufbereitungsanlagen immer stärker miteinander vernetzt und auf vorausschauende KI angewiesen sind, können Cyberangriffe die Wasser- und Stromversorgung ganzer Regionen beeinträchtigen.

•Auf den Finanzmärkten: Algorithmen bestimmen bereits die Handelsmuster. Neue KI-Teilnehmer können die globalen Märkte innerhalb von Stunden oder sogar Minuten verändern und für Volatilität und Unsicherheit sorgen.

Der Schutz dieser KI-gesteuerten Systeme ist nicht mehr optional, sondern eine dringende Notwendigkeit.

Dieses Wettrüsten zwischen Verteidigern und Angreifern unterstreicht die Notwendigkeit für globale Unternehmen, fortschrittliche KI-gesteuerte Lösungen für das Management von Cyberrisiken zu implementieren, die diese neu entstehenden Bedrohungen auf der Angriffsfläche erkennen und abschwächen und zukünftige Bedrohungen vorhersehen. Wenn KI defensiv eingesetzt wird, bietet sie den Sicherheitsteams exponentielle Vorteile im Vergleich zu den Vorteilen von Bedrohungsakteuren, die KI einsetzen. Mit fundierten Kenntnissen ihrer Umgebung und den Vorteilen bestehender Sicherheitstools sind Sicherheitsteams in der Lage, die Technologie für ihre Zwecke effektiver zu nutzen. Dies führt zu einem schnelleren und effizienteren Handeln, um die Verteidigung gegen bösartige Akteure zu verstärken - ein entscheidender Vorteil angesichts moderner Bedrohungen.

Wir alle sollten uns schnell in diese Richtung bewegen.