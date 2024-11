Arelion étend son partenariat avec NETSCOUT

novembre 2024 par Marc Jacob

Arelion annonce l’extension de son partenariat avec NETSCOUT SYSTEMS, INC., dans le but de renforcer les capacités d’atténuation des attaques DDoS de son réseau fibre. Ce partenariat élargi permet à Arelion de répondre aux exigences de sécurité réseaux des grandes entreprises internationales dans un contexte marqué par la hausse des attaques, visant les infrastructures critiques. En s’appuyant sur NETSCOUT pour renforcer ses lignes de défense, Arelion améliore la sécurité de bout en bout de son réseau dorsal leader sur le marché mondial et permet à ses clients de bénéficier de services de connectivité résilients et de haute performance.