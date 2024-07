ARCEP : Cécile Dubarry, directrice générale, quitte l’Arcep le 19 août prochain

juillet 2024 par Marc Jacob

Ingénieure générale des mines, Cécile Dubarry a débuté sa carrière en 1994 à la direction générale des postes et télécommunications, puis, de 1997 à 2002, à l’Autorité de régulation des télécommunications. En 2002, elle est nommée sous-directrice, puis en 2005 chef de service, adjointe au directeur, à la direction du développement des médias. De 2009 à 2017, elle a occupé les fonctions de chef du service de l’Économie numérique à la Direction générale des entreprises (DGE) du ministère de l’Economie et des finances, avant d’être nommé directrice générale de l’Arcep.

« Je tiens à remercier très chaleureusement Cécile Dubarry pour son travail exceptionnel à la tête des services de l’Arcep ; la qualité de notre collaboration a été particulièrement précieuse pour la réussite des chantiers de la régulation de ces dernières années. Son plein engagement et son expertise fine des secteurs régulés ont contribué sans nul doute au bilan très positif de l’Arcep, salué par le rapport de la Cour des comptes de 2023 », souligne Laure de La Raudière, présidente de l’Arcep.

Le collège et les équipes de l’Autorité se joignent à elle pour la remercier et lui souhaiter une même réussite dans ses nouvelles fonctions à l’Institut Mines-Télécom. Ses qualités managériales, d’écoute, d’animation du collectif et d’accueil des nouveaux arrivants seront particulièrement appréciées.

Cécile Dubarry quittera ses fonctions à l’Arcep le 19 août prochain. Le nom de son successeur sera communiqué prochainement.