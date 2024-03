Après une 18ème édition couronnée de succès : Top départ pour une nouvelle histoire ! IT Partners 2025 se tiendra à Paris La Défense Arena les 05 et 06 février 2025

mars 2024 par Marc Jacob

L’édition 2024 d’IT Partners vient de s’achever sur un bilan une nouvelle fois en croissance par rapport à l’édition précédente. Cette 18e édition a en effet accueilli 10700 participants uniques, dont 7280 visiteurs uniques (en hausse de 6,4 %). Côté stands, 285 exposants étaient présents, dont près de 70 nouveaux venus. Une nouvelle confirmation du rôle pivot que joue IT Partners chaque année, en tant qu’événement fédérateur de la communauté du Channel IT.

« Toute l’équipe d’IT Partners se réjouit du magnifique résultat de cette édition 2024 et de l’adhésion formidable de la communauté du Channel à son événement annuel. Nous remercions nos exposants et nos visiteurs pour leur fidélité qui est le meilleur

encouragement à poursuivre le développement d’IT Partners et à cultiver avec eux la

force du lien humain. »

Jean-François Sol Dourdin, Directeur d’IT Partners.

IT Partners 2025 : à la fois une suite et une

nouvelle histoire…

IT Partners vous donne rendez-vous les 05 et 06 février

2025 à Paris La Défense Arena.

Pourquoi relocaliser IT Partners à partir de 2025 ?

Après une coopération remarquable avec Disney tout au long des 18 éditions qui se

sont tenues depuis sa création, plusieurs contraintes logistiques sont progressivement

apparues ces dernières années.

En parallèle, la dynamique de croissance d’IT Partners depuis son lancement ne peut

plus être accompagnée par les infrastructures actuellement disponibles sur le site

historique du salon.

Le moment est donc arrivé d’ouvrir une nouvelle page pour poursuivre le

développement d’IT Partners.

Notre projet = traduire l’ADN IT Partners dans un nouveau format

« Business » + « Communauté » + « Moment festif »

Cette relocalisation d’IT Partners est l’opportunité de répondre à plusieurs objectifs :

– Enrichir la proposition de valeur

– Libérer le potentiel de croissance

– Moderniser l’événement

– Respecter l’ADN de l’événement en proposant une expérience unique à l’ensemble de ses participants

Paris La Défense Arena : la plus grande salle de spectacle indoor d’Europe

IT Partners 2025 va se déployer dans un lieu véritablement unique : au-delà d’être la plus grande salle de spectacle d’Europe, c’est une enceinte qui se distingue par sa polyvalence inédite.

C’est l’opportunité de propulser IT Partners dans une nouvelle modernité et de proposer à ses participants une expérience exclusive.