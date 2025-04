Appian offre la possibilité d’intégrer l’IA directement dans les processus métier

L’adoption de l’IA par les clients d’Appian a été multipliée par 7,9 d’une année sur l’autre afin de traiter davantage d’éléments grâce à l’extraction de documents assistée par l’IA. De plus, 70 % des clients d’ Appian Cloud utilisent déjà l’IA, de l’assistance IA dans la modélisation des processus aux agents d’IA dans les applications intégrées avancées.

La dernière version de la plateforme permet aux clients d’intégrer l’IA dans n’importe quelle interface pour alimenter leurs processus de l’intérieur. Les clients d’Appian, dont Acclaim Autism, Century Fire Protection, Hitachi, le ministère de la Sécurité publique du Texas et l’université de Floride du Sud, constatent des résultats transformateurs grâce à cette approche axée sur le processus.

Acclaim Autism est une entreprise présente dans plusieurs états, offrant des services thérapeutiques aux enfants de moins de 21 ans présentant un trouble du spectre autistique (TSA). Leur processus d’admission manuel des patients engendrait des délais d’attente pouvant aller jusqu’à six mois pour obtenir des soins. Avec Appian, ils ont réduit le temps d’admission de 83 %. Acclaim Autism a mis en œuvre l’IA d’Appian en seulement trois semaines pour extraire des informations de diagnostic à partir de documents médicaux non structurés, en veillant au recueil d’informations médicales précises pour garantir la conformité et accélérer le processus d’admission.Grâce à l’approche d’Appian en matière d’IA privée, l’entreprise reste conforme à la loi HIPAA et à d’autres normes de confidentialité. Aujourd’hui, ils fournissent des soins plus rapides aux patients qui en ont besoin.

Century Fire Protection disposait d’une équipe qui traitait manuellement des milliers de factures et d’accusés de réception de commandes, conduisant à de nombreux oublis de remises pour paiement anticipé. L’équipe Customer Success d’Appian a créé une application de comptabilité fournisseurs qui utilise l’IA d’Appian pour classer automatiquement les documents et extraire des données. Cette nouvelle approche a permis de réduire le temps de traitement des factures de 36 % et les remises manquées de 50 %.

En tant que multinationale disposant d’un portefeuille diversifié couvrant les systèmes numériques, l’énergie, les soins de santé et plus encore, Hitachi a identifié des opportunités d’optimiser ses processus internes. Pour améliorer la consolidation des données, la visibilité des ventes croisées et la création de propositions de vente convaincantes, Hitachi s’est associé à Appian. Grâce à ce partenariat, Hitachi s’assure que son IA reçoit des données de haute qualité, tout en unifiant les systèmes, en automatisant les pipelines et en accélérant le développement d’applications. Le programme devrait permettre de réduire de 20 % les dépenses d’exploitation, d’améliorer de 60 % les délais de mise sur le marché et d’augmenter la productivité des ventes, en modernisant les opérations commerciales grâce à des données éclairées par l’IA et l’automatisation des processus.

Le ministère de la Sécurité publique (DPS) du Texas a déployé un chatbot d’IA générative pour rationaliser son processus d’approvisionnement. Le chatbot Appian exploite les données internes pour donner aux responsables des achats un accès instantané aux informations réglementaires et aux conseils sur les procédures de passation de marchés publics. En mettant à la disposition de plus de 10 000 parties prenantes des données complètes sur les achats, l’IA d’Appian donne au DPS du Texas l’efficacité dont il a besoin pour servir la communauté.

Les conseillers pédagogiques de l’Université de Floride du Sud (USF) utilisent l’IA Appian pour offrir aux étudiants un soutien plus rapide et plus personnalisé. Les conseillers interrogent la structure de données de l’USF par le biais d’un chatbot d’IA générative qui répond aux questions des étudiants et génère des ordres du jour de réunions, des plans d’action et des e-mails de suivi. L’IA d’Appian permet aux conseillers de gagner du temps dans la préparation de chaque réunion de 30 minutes, ce qui leur permet de récupérer ce temps pour communiquer avec les étudiants. En moins de deux mois, l’USF a déployé Appian auprès de conseillers qui suivent jusqu’à 50 000 étudiants par an.

Le processus est plus puissant avec l’IA et l’IA est plus puissante dans un processus. En savoir plus sur la façon dont les clients d’Appian mettent l’IA au service de la transformation des processus.