Appian nomme Vincent Bertaud au poste de Senior Partner Sales Manager pour la France

avril 2024 par Marc Jacob

Appian annonce la nomination de Vincent Bertaud au poste de Senior Partner Sales Manager pour Appian France. Fort de 20 ans d’expérience dans les secteurs du SaaS, des logiciels et des communications unifiées, Vincent Bertaud a fait ses preuves dans la vente directe et indirecte de solutions et de services complexes.

Avec cette nomination, Appian poursuit sa stratégie de croissance en s’associant à ses partenaires pour s’imposer comme un acteur incontournable en France de l’automatisation et de l’orchestration des processus métiers de bout en bout. Le programme de partenariat 2024 permet aux partenaires Appian de développer leur pratique grâce à une gamme d’incitations à la vente, d’avantages techniques, de co-marketing et de programmes de formation qui soutiennent l’activité de chaque partenaire et augmentent la rentabilité.

Vincent Bertaud rejoint l’équipe EMEA pour développer et diriger l’équipe de partenaires en France, élargissant ainsi notre portée et conduisant une nouvelle vague de croissance dans la région.

En tant que Senior Partner Sales Manager en France, Vincent Bertaud est responsable du développement et de la croissance de l’écosystème de partenaires technologiques français d’Appian en collaboration avec les intégrateurs nationaux et mondiaux. Il facilitera l’accès des partenaires à une formation approfondie sur les produits et la vente afin de promouvoir l’excellence dans la réalisation des projets des clients. Sa feuille de route intègre également l’engagement et l’alignement avec les partenaires tout au long du cycle de vente, de l’identification des projets clients à l’accélération et à la conclusion des ventes. Son rôle est également de s’assurer que les partenaires progressent vers les niveaux supérieurs du programme pour recevoir des bonus financiers, tout en développant conjointement des stratégies de mise sur le marché pour gagner de nouveaux clients. L’objectif est d’accélérer la livraison de l’innovation aux clients français pour les aider à maintenir leur place sur le marché.

Vincent Bertaud est titulaire d’un master en commerce international franco-britannique de l’Université de Lille. Ancien employé de Microsoft, il y a occupé le poste de Partner Account Manager pendant près de 5 ans avant d’assurer des fonctions commerciales chez Poly et Prosodie avant de rejoindre 8x8 en tant que Channel Manager.