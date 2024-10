Appian nomme Mark Dorsey au poste de Chief Revenue Officer

octobre 2024 par Marc Jacob

Dorsey apporte plus de 25 ans d’expérience dans la direction d’équipes de vente dans des entreprises cloud et SaaS. Il a occupé des postes de direction chez Oracle, IBM et, plus récemment, Alteryx. Chez Oracle, il a occupé le poste de vice-président directeur des ventes de cloud d’entreprise, où il a joué un rôle déterminant dans le lancement de l’activité cloud d’Oracle et la transition de l’organisation des ventes d’une approche on-premise vers des solutions basées sur le cloud. Il a également dirigé l’activité cloud pour les 1 000 principaux comptes nord-américains d’Oracle, pilotant des initiatives stratégiques et établissant des relations à long terme avec les clients. Après avoir dirigé l’équipe cloud, Mark Dorsey a dirigé le secteur de la vente au détail, stimulant la croissance des solutions cloud, des logiciels on-premise et du hardware en tant que vice-président directeur du secteur de la vente au détail pour l’Amérique du Nord. Auparavant, Mark Dorsey a dirigé les secteurs verticaux de la vente au détail et de la santé d’Oracle au sein de la division technologique pour l’Amérique du Nord, où il a géré les ventes pour les deux secteurs et supervisé des domaines clés tels que les bases de données, les middlewares, la business intelligence et les services de plateforme cloud.