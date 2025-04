Appian intègre l’IA agentique dans les processus métier

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Appian annonce les améliorations d’IA agentique apportées à la plateforme pour aider les entreprises à créer, déployer et mettre à l’échelle des applications de processus intelligents. En tant qu’entreprise experte de la gestion des processus, Appian fournit des solutions basées sur l’IA pour orchestrer et transformer les processus métier critiques. Cette nouvelle version de la plateforme Appian introduit le lancement de la version bêta d’Agent Studio et la disponibilité générale d’AI Document Center. Parmi les améliorations supplémentaires, citons la prise en charge étendue de la Data Fabric pour la gestion des documents et la recherche sémantique dans les données et les documents.

Appian intègre depuis des années les agents IA opérant dans les processus. Désormais, avec Agent Studio, les agents AI d’Appian sont plus puissants et plus faciles à piloter que jamais. Agent Studio permet aux utilisateurs de concevoir et de déployer des agents d’IA avec une plus grande autonomie et une meilleure connaissance du contexte. Ces agents d’IA peuvent raisonner à travers des tâches complexes en plusieurs étapes. Ils peuvent également interagir avec plusieurs systèmes pour mettre à jour des dossiers, envoyer des e-mails et répondre dynamiquement aux nouvelles entrées. Agent Studio permet aux développeurs de créer des agents intelligents qui non seulement exécutent des actions, mais prennent également des décisions éclairées basées sur des données en temps réel et une logique métier.

Les utilisateurs peuvent créer rapidement et facilement des agents avec AI Document Center, une application tout-en-un pour le traitement intelligent des documents. AI Document Center est conçu pour gérer des formats de documents complexes avec une précision d’extraction et une évolutivité élevées pour les charges de travail professionnelles. Century Fire Protection, client d’Appian, a utilisé AI Document Center pour automatiser ses comptes fournisseurs grâce à l’IA, réduisant ainsi le temps de traitement des factures de 36 %.

« L’ajout de l’IA d’Appian dans le workflow de gestion des comptes fournisseurs de Century a permis de mettre en place un processus plus moderne, contrôlé et efficace, ce qui a entraîné des avantages significatifs », a déclaré Alex Polyakman, directeur financier de Century Fire Protection.

La recherche intelligente exploite la recherche sémantique pilotée par l’IA pour améliorer la récupération des informations. Elle permet d’effectuer des recherches dans l’ensemble de votre Data Fabric, y compris les champs de texte ou les documents associés à un dossier, le tout à l’échelle de l’entreprise. La recherche intelligente va au-delà de la correspondance de mots-clés : elle interprète l’intention, en découvrant les connexions, en détectant des modèles et en faisant apparaître les données associées.

En plus de la haute disponibilité, les agents d’IA générative peuvent désormais être utilisés dans les processus Autoscale, ce qui aide les entreprises à rester réactives et efficaces même lorsque la demande augmente. Autoscale est une fonctionnalité d’Appian Cloud qui ajuste dynamiquement la capacité d’exécution des processus en fonction de la demande. Spécialement conçu pour l’automatisation de gros volumes et à haut débit, le processus autoscale offre 10 à 100 fois plus de puissance sans surprovisionnement des ressources. Désormais, les entreprises peuvent alimenter leurs usages d’IA générative à haut volume et à forte valeur ajoutée avec une IA de qualité professionnelle.

Parmi les autres améliorations apportées à la Data Fabric et à l’expérience globales, citons :

• La Data Fabric inclut désormais la prise en charge native des documents. Les organisations peuvent gérer, relier et sécuriser les documents à l’aide de catégories de documents, éliminant ainsi le besoin d’une organisation basée sur des dossiers et permettant aux développeurs de créer des applications plus centrées sur les documents.

• Les synchronisations incrémentales prennent en charge les environnements de données dynamiques. La Data Fabric prend désormais en charge la synchronisation des données externes toutes les 15 minutes et jusqu’à 20 millions de lignes par enregistrement, pour garantir des applications réactives et à jour.

• Les en-têtes et les assistants accélèrent la conception de formulaires. Les interfaces utilisateur Appian intègrent désormais automatiquement un en-tête de formulaire courant, les fonctionnalités d’assistance et recommandent des modèles UX modernes. Les formulaires générés à partir de la Data Fabric seront ceux qui connaîtront le plus d’améliorations.

Appian se concentre sur l’amélioration des processus qui définissent une entreprise, de son fonctionnement à la façon dont elle sert ses clients et crée de la valeur. En intégrant l’IA dans les processus, Appian donne à l’IA un objectif, une gouvernance et une responsabilité, autant d’éléments essentiels à sa création de valeur. Découvrez comment l’IA peut faire partie de vos processus.