Appian désigné Leader dans l’évaluation PEAK Matrix® 2023 d’Everest Group des fournisseurs de technologie Low-code dans l’assurance

février 2024 par Marc Jacob

• La vision et la capacité à livrer des produits avec succès.

• La fonctionnalité globale de la feuille de route stratégique, la sophistication technologique, la capacité de service, la flexibilité et la facilité de déploiement, le modèle d’engagement et commercial, ainsi que le support.

• L’impact sur le marché et la fonction de l’adoption du marché, le mix du portefeuille de clients et la valeur apportée.

Selon le rapport, les organisations d’assurance ont besoin de soutien pour gérer l’environnement technologique, faire face aux pénuries de talents et s’adapter aux changements du marché. Les assureurs comptent de plus en plus sur la technologie low-code pour le développement rapide d’applications, l’intégration et la réduction du délai de mise sur le marché. La reconnaissance d’Appian en tant que Leader dans le rapport est fondée sur sa forte proposition de valeur pour répondre aux besoins diversifiés des assureurs.

"Appian a réussi à se distinguer dans l’industrie de l’assurance en proposant des fonctionnalités complètes, prêtes à l’emploi, pour automatiser les processus d’assurance, unifier les données à travers les systèmes et présenter des preuves de succès crédibles avec les compagnies d’assurance vie et de non-vie," a déclaré Vigitesh Tewary, Directeur de Pratique, Everest Group. "L’accent mis par Appian sur l’établissement d’un écosystème robuste avec des partenaires de services et de technologie ; un programme complet de formation et de certification ; et une proposition de valeur convaincante en tant que plateforme low-code pouvant évoluer avec les volumes d’affaires et la complexité des charges de travail, a permis à Appian d’obtenir une reconnaissance de Leader dans l’évaluation d’Everest Group, PEAK Matrix® 2023, des fournisseurs de technologie Low-code dans l’assurance."

"Grâce à la plateforme Appian, nous automatisons nos processus de la prise en charge et la vérification de la couverture, jusqu’à l’évaluation de la couverture d’un litige par la politique d’assurance, et enfin, sa distribution au gestionnaire de cas approprié pour le traitement des demandes d’indemnisation. Notre objectif est de nous appuyer sur les données et les processus pour automatiser les tâches routinières et permettre à nos gestionnaires de se concentrer sur leur travail juridique," a déclaré Erik Hietkamp, Directeur ICT, DAS.