Appian annonce la dernière version de la plateforme Appian

avril 2024 par Marc Jacob

Nous sommes ravis de voir la valeur que Process HQ pourrait apporter à Oscar pour automatiser l’analyse des données pour les processus quotidiens d’amélioration de notre équipe de service », a déclaré Renee Hayter-Cotter, chef de produit chez Oscar Health. « De l’identification des problèmes potentiels à l’analyse des causes profondes en passant par le suivi de l’efficacité de nos mesures correctives, nous voyons de nombreuses opportunités pour Process HQ afin d’améliorer les résultats. »

Les utilisateurs professionnels ont besoin d’une plus grande visibilité sur l’ensemble des données et des processus de leur entreprise afin de maximiser l’efficacité opérationnelle et la prise de décision stratégique. En combinant les dernières technologies en matière de data fabric, de Process Mining, de machine learning et d’IA générative, Process HQ permet de surveiller et d’améliorer chaque processus métier basé sur Appian. Process HQ permet de réduire facilement les coûts, les risques et les délais, d’améliorer la conformité et d’obtenir de meilleurs résultats commerciaux, sans effort de collectes de données, à la fois coûteux et chronophages. Process HQ comprend :

• Process Insights, qui permet aux utilisateurs métier sans expérience en Process Mining ou en data science de découvrir des informations clés et d’explorer leurs processus métier grâce à une analyse de leurs workflow alimentée par l’IA. Process Insights exploite des informations d’audit détaillées sur l’activité humaine et sur les systèmes capturées dans la Data Fabric d’Appian, offrant une visibilité immédiate sans effort. Il utilise l’IA d’entreprise pour identifier et quantifier les goulots d’étranglement, les erreurs et les retards et fournit des recommandations intelligentes pour les domaines de processus présentant le plus grand potentiel d’amélioration. Les utilisateurs suivent une expérience guidée pour approfondir les détails et peuvent ensuite agir rapidement pour améliorer les processus à l’aide des capacités d’automatisation des processus d’Appian, le tout au sein d’une plateforme sécurisée de niveau entreprise.

• Data Fabric Insights, qui permet aux utilisateurs professionnels d’explorer les données d’entreprise et de créer des rapports et des tableaux de bord personnalisés. Associé à Appian AI Copilot, les utilisateurs peuvent obtenir de nouvelles informations encore plus rapidement. Data Fabric Insights permet aux utilisateurs professionnels qui n’ont aucune connaissance en développement Appian de créer des rapports et de répondre plus rapidement aux questions commerciales courantes, sans avoir besoin de faire appel à un expert en données ou à un développeur pour créer un rapport. Les entreprises peuvent économiser beaucoup de temps et d’argent grâce à ces fonctionnalités et peuvent être sûres que seuls les bons utilisateurs peuvent consulter certaines données sécurisées.

Parmi les autres améliorations apportées à l’IA générative dans la dernière version d’Appian, citons :

• Onze nouvelles compétences d’IA utilisant l’IA générative. Appian propose désormais onze nouvelles compétences d’IA à l’aide d’un Large Language Model (LLM) intégré dans Appian Cloud. Ceux-ci utilisent une conception low-code pour permettre aux utilisateurs de tirer parti d’un LLM pour ajuster facilement les prompts d’IA pour des cas d’utilisation spécifiques, notamment : résumé de documents, identification d’informations personnelles, extraction de documents et d’e-mails non structurés, génération de texte, etc. En présentant une liste de cas d’utilisation courants, les compétences en IA simplifient l’intégration de l’IA générative dans les applications Appian, permettant aux utilisateurs de partir d’un prompt contextuellement pertinent et de générer efficacement des réponses d’IA fiables.

• Appian AI Copilot automatise les tâches de développement fastidieuses en générant des échantillons de données et des tests d’application unitaires. Il suffit de fournir le contexte en langage naturel et la quantité de données, et de laisser IA Copilot s’occuper du reste, en générant des données pour des enregistrements individuels et pour des ensembles complexes d’enregistrements connexes. Les échantillons de données générés par l’IA sont idéaux pour les tests d’acceptation par les utilisateurs et les décisionnaires, et accélèrent le cycle de vie du développement des données réalistes pour n’importe quelle application. AI Copilot utilise également l’IA générative pour automatiser la génération de cas de test, en s’attaquant à l’une des tâches les plus chronophages auxquelles les développeurs sont confrontés en suggérant des cas de test alignés sur les rôles métier des utilisateurs et en garantissant la couverture complète des tests de la logique métier. Les développeurs peuvent ainsi accélérer les activités de test, minimiser les efforts manuels et améliorer la qualité et la fiabilité globales de leurs applications.