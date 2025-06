APL Data Center et Telehouse s’associent pour la rénovation d’un datacenter au service de l’intelligence artificielle

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

APL Data Center, expert en ingénierie des datacenters, et Telehouse, leader mondial des solutions d’hébergement informatique a forte connectivité, annoncent leur collaboration sur un projet ambitieux de retrofit sur le campus TH3 Paris Magny (Yvelines). Ce projet marque une étape clé dans l’intégration de solutions innovantes pour répondre aux besoins croissants des plateformes d’intelligence artificielle (IA) et des environnements de calcul intensif.

Un projet stratégique pour l’avenir des infrastructures numériques

Dans le cadre de son plan d’investissement d’un milliard d’euros, Telehouse poursuit le développement de son campus TH3 paris Magny avec un nouveau site de 12 000 m² offrant une puissance électrique totale de 18 mégawatts. Le nouveau bâtiment au cœur de ce projet, sera équipé de la première solution de refroidissement par liquide direct (DLC : Direct Liquid Cooling) intégrée dans une infrastructure existante.

« Ce projet est emblématique de notre engagement à répondre aux nouveaux défis technologiques et aux besoins croissants de nos clients, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle. L’intégration du DLC dans un bâtiment existant représente un défi technique majeur, mais il est essentiel pour garantir des performances optimales et une efficacité énergétique accrue », explique Sami Slim, CEO France de Telehouse.

Des défis techniques relevés grâce à une expertise conjointe

Ce projet de rétrofit d’une infrastructure existante présente des contraintes structurelles importantes, notamment une toiture limitée en charge et un espace nécessitant une optimisation maximale. APL Data Center, fort de 40 ans d’expertise en ingénierie des datacenters, a été choisi pour relever ces défis.

« Intégrer un système de refroidissement DLC dans un bâtiment existant est un défi technique de taille. Nous avons conçu une solution modulaire et évolutive, permettant de répondre aux besoins spécifiques des clients tout en garantissant une efficacité énergétique optimale. C’est une fierté de collaborer avec Telehouse sur ce projet innovant », déclare Robert Bouchard, Président d’APL Data Center.

Une infrastructure pensée pour l’innovation et la flexibilité

Le bâtiment sera équipé d’une boucle de refroidissement optimisée, avec 80 % de la capacité assurée par le DLC et 20 % par climatisation classique (modulable jusqu’à 90%/10% selon les besoins des clients). La salle IT de 138 m² pourra accueillir 132 baies, avec une densité pouvant allé jusqu’à 130 kW par baie.

En garantissant une redondance TIER III+ et une efficacité énergétique optimale grâce à l’utilisation du Direct Liquid Cooling (DLC) et du free cooling, cette infrastructure répondra aux standards les plus exigeants, notamment des plateformes IA.