Antoine Lortie, Rubrik : La cyber-résilience doit être au cœur des la stratégie de cybersécurité des RSSI

octobre 2024 par Marc Jacob

Les Assises de la Cybersécrité seront l’occasion pour Rubrik de mettre en avant quatre piliers essentiels : la protection des données, l’analyse des menaces, la posture de sécurité et la cyber-récupération. En outre, elle présentera, grâce à l’acquisition de Laminar, sa combinaison de la gestion de la posture de sécurité des données (DSPM) et de la cyber-récupération. Le message d’Antoine Lortie, RVP et country manager France de Rubrik aux RSSI est clair : la cyber-résilience doit être au cœur de votre stratégie de cybersécurité.

Global Security Mag : Qu’allez-vous présenter à l’occasion des Assises 2024 ?

Antoine Lortie : Lors des Assises 2024, Rubrik mettra en avant quatre piliers essentiels : la protection des données, l’analyse des menaces, la posture de sécurité et la cyber-récupération. Ces éléments reposent sur une architecture Zero Trust, un modèle aujourd’hui essentiel face à l’évolution rapide des menaces.

Cette année a marqué un tournant pour nous. Avec l’acquisition de Laminar, nous avons pu combiner la gestion de la posture de sécurité des données (DSPM) et la cyber-récupération d’une manière unique sur le marché. Nous avons également renforcé notre écosystème de partenaires stratégiques, notamment avec CrowdStrike. Ce partenariat vise à accélérer la transformation de la sécurité des données en combinant la puissance de l’intelligence artificielle (IA) de CrowdStrike Falcon XDR (Extended Detection and Response) avec la plateforme Rubrik Security Cloud, apportant ainsi une visibilité et une protection inégalées.

Plus récemment, nous avons annoncé deux collaborations distinctes, l’une avec Cisco et l’autre avec Mandiant. Avec Cisco, nous renforçons la protection des données pour garantir une résilience accrue face aux cyberattaques. Quant à Mandiant, l’intégration de leur Threat Intelligence dans Rubrik Security Cloud permet une détection plus rapide des menaces et une amélioration significative de la récupération après incident.

Ces initiatives répondent à des préoccupations bien réelles, comme le montre notre rapport Rubrik Zero Labs : en France, 58 % des leaders IT interrogés craignent pour la sécurité de leurs données, d’autant plus que près de la moitié des entreprises ont déclaré des pertes de données sensibles en 2023.

GS Mag : Quel bilan faites-vous de l’impact cyber de la Coupe d’Europe de Football et des Jeux Olympiques et Paralympiques ? Ont-ils suscité un regain d’attaques ?

Antoine Lortie : Les grands événements comme les Jeux de Paris 2024 attirent inévitablement l’attention des cybercriminels. Que ce soit par des attaques de ransomware ou en s’en prenant à des services critiques, les menaces sont omniprésentes. Selon l’ANSSI, 141 tentatives d’attaques ont été recensées durant les Jeux Olympiques 2024, dont 22 ont réussi, soit environ 15 % des assauts. Au total, 548 événements de cybersécurité affectant des entités en lien avec l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont été rapportés à l’ANSSI entre le 8 mai et le 8 septembre 2024. Si ces chiffres peuvent sembler préoccupants, ils restent bien en deçà des 450 millions de tentatives signalés lors des Jeux de Tokyo en 2021. Cela reflète une meilleure anticipation des risques, avec des stratégies de défense renforcées et une plus grande vigilance de la part des équipes de sécurité.

GS Mag : Comment allez-vous aider les entreprises à se mettre en conformité avec NIS2 ?

Antoine Lortie : La directive NIS2 impose de nouvelles normes strictes de cybersécurité pour les infrastructures critiques à travers l’Europe. Chez Rubrik, nous facilitons cette mise en conformité en proposant une plateforme unique qui centralise la gestion des données. Nos solutions automatisent la protection des données, qu’elles soient stockées sur site ou dans le cloud, tout en assurant une visibilité complète sur leur localisation et leur sécurité.

En automatisant les processus de protection et en veillant à ce que les exigences professionnelles soient respectées, nous aidons les entreprises à gérer leurs exigences professionnelles sans augmenter leur charge de travail. Cela leur permet d’aborder les nouvelles réglementations de manière proactive, tout en garantissant la transparence dont elles ont besoin.

GS Mag : Comment va évoluer votre offre pour 2024/2025 ?

Antoine Lortie : Chez Rubrik, l’innovation est notre moteur. Nous anticipons les besoins des entreprises pour leur apporter des solutions toujours plus performantes - IA et automatisation - face aux cybermenaces. En 2024/2025, nous enrichirons notre offre avec des capacités d’intelligence artificielle et d’automatisation accrues, permettant de détecter plus efficacement les menaces avancées et d’optimiser les processus de récupération des données après les incidents. Le multicloud est au cœur de notre stratégie, avec des solutions de gouvernance et de protection des données conçues pour vous aider à préparer votre entreprise aux nouvelles exigences réglementaires telles que NIS2 et DORA. Notre objectif est simple : offrir une plateforme complète, évolutive et adaptée aux enjeux de demain, pour sécuriser au mieux les données critiques des entreprises, tout en garantissant sécurité et résilience.

GS Mag : Quelle sera votre stratégie globale (marketing, produit, recrutement…) pour 2024/2025 ?

Antoine Lortie : Nous continuons à investir massivement en R&D pour renforcer notre résilience face aux cybermenaces et intégrer des capacités avancées en intelligence artificielle. Parallèlement, nous élargissons notre réseau de partenariats avec des intégrateurs et des fournisseurs de cloud pour offrir des solutions toujours plus complètes. Rubrik Zero Labs, notre entité de recherche en cybersécurité, reste un acteur clé, en publiant régulièrement des rapports détaillés sur l’état de la sécurité des données. Ces insights permettent à nos clients de mieux anticiper et affronter des menaces toujours plus sophistiquées.

GS Mag : Quel est votre message aux RSSI ?

Antoine Lortie : Notre message aux RSSI est clair : la cyber-résilience doit être au cœur de votre stratégie de cybersécurité. À l’heure où les attaques sont de plus en plus sophistiquées, il ne suffit plus de prévenir les incidents. Il est impératif de garantir une récupération rapide et efficace des données pour assurer la continuité de l’activité.

Rubrik offre une protection complète des données, vous permettant de traverser les crises sans interruption. Nous vous encourageons à réévaluer vos stratégies actuelles et à découvrir comment Rubrik peut renforcer la sécurité de vos données critiques, même dans les moments les plus difficiles.

Contact commercial