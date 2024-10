AntemetA ouvre une agence dans les Hauts-de-France

octobre 2024 par Marc Jacob

AntemetA annonce l’ouverture de sa nouvelle agence en métropole lilloise, à Villeneuve d’Ascq. Cette implantation s’inscrit dans sa stratégie d’expansion régionale et fait suite à l’ouverture récente d’un bureau à Bordeaux en début d’année.

Après Nantes, Lyon, Aix-en-Provence, Metz, Strasbourg et Bordeaux, l’ouverture de cette septième agence marque la volonté d’AntemetA de se rapprocher de ses clients et de développer son activité au cœur d’un territoire économique prometteur.

La région Hauts-de-France, reconnue pour son dynamisme dans les secteurs IT et cybersécurité, offre un terreau fertile pour l’expansion d’AntemetA. Elle abrite de nombreuses entreprises, en particulier des ETI, orientées vers le marché européen, représentant ainsi un potentiel de croissance significatif pour les solutions de cloud hybride et de protection des données proposées par AntemetA.

Les administrations publiques et les acteurs régionaux de la santé, pour certains déjà clients des services de cyber-résilience d’AntemetA, constitueront également un axe important de développement.

Pour piloter ce nouveau bureau, AntemetA s’appuie sur l’expertise d’Alexandre Vautier, Directeur de la région Nord-Est. Fort de son expérience dans le développement des agences de Strasbourg et Metz depuis 2010, Alexandre Vautier mettra ses compétences au service de cette nouvelle aventure lilloise.

L’agence de Villeneuve d’Ascq fait désormais partie intégrante de l’équipe Nord-Est, créant des synergies avec les bureaux de Strasbourg et Metz. Soucieux de favoriser la proximité avec nos clients et l’emploi local, Alexandre pilotera un plan de recrutement ambitieux ouvrant de nouvelles opportunités professionnelles aux experts de la région.