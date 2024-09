AntemetA et Cloudian nouent un partenariat de distribution exclusif

septembre 2024 par Marc Jacob

AntemetA annonce la signature d’un partenariat de distribution exclusif en France avec Cloudian, entreprise spécialisée dans les solutions de stockage objets et fichiers compatibles S3. Cette alliance stratégique vise à offrir une solution logicielle de stockage DataLake pour les besoins de l’IA, la rétention longue durée ou encore le stockage persistant pour les plateformes conteneurs. Les solutions proposées sont hautement évolutives, répondant aux enjeux de croissance et de disponibilité des données dans un monde toujours plus numérisé.

Depuis 2019, AntemetA et Cloudian œuvrent ensemble pour offrir des solutions de stockage objets souveraines aux entreprises françaises. Cette collaboration repose sur l’utilisation de la plateforme HyperStore S3 de Cloudian et se décline déjà à travers la re-vente des solutions Cloudian mais aussi une offre compatible S3 sécurisée en services managés offerte par AntemetA à ses clients avec des fonctionnalités d’immutabilité et certifiée hébergeurs donnés de santé (HDS).

D’un partenariat technologique à un partenariat commercial

Initialement centré sur la technologie, le partenariat entre AntemetA et Cloudian évolue désormais vers une relation commerciale, marquant une nouvelle étape dans leur collaboration. Cette évolution vise à répondre aux nouveaux défis du marché, notamment la demande croissante pour des solutions de stockage souveraines et la nécessité de gérer efficacement les données dans des environnements multi-cloud complexes. La solution de stockage objet Cloudian offre une compatibilité totale de l’API de stockage S3 rendant possible la réversibilité et le débordement entre plateforme « On et Off premise » de manière native avec une interopérabilité totale.

Si ce partenariat renforce la position de Cloudian sur le marché français grâce à l’expertise locale d’AntemetA, il permet à AntemetA de répondre aux besoins d’hybridation des entreprises et à la demande croissante du marché pour des solutions de stockage compatibles S3, essentielles pour les environnements modernes. Le partenariat va également couvrir la possibilité par AntemetA d’offrir un support Francophone qui, cumulé avec le support matériel des Infrastructures au-delà des supports constructeurs (AntemetA est autorité de maintenance sur les serveurs HPE par exemple), s’inscrit dans une démarche vertueuse (RSE) avec une conservation plus longue des infrastructures et ainsi une sécurisation des investissements.