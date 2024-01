AntemetA choisit Bordeaux et Lille pour implanter ses nouveaux bureaux en 2024

janvier 2024 par Marc Jacob

Après Nantes, Lyon, Aix-en-Provence, Metz et Strasbourg, AntemetA va prochainement poser ses valises à Bordeaux et à Lille.

A cette occasion, AntemetA annonce la nomination de Philippe Clémente à la Direction Régionale de la nouvelle agence Sud-Ouest. Spécialiste des projets de transformation des infrastructures (compute, stockage, sauvegarde) et de migration vers le Cloud, Philippe aura pour mission de développer en région l’expertise unique d’Antemeta en matière de gestion et sécurisation de la donnée.

En plus de cette nomination, une douzaine de recrutements sont prévus pour des postes commerciaux et techniques à Bordeaux et à Lille.