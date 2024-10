Annonces Clés du NoCode Summit 2024 : "Au-delà du code, rendez-vous avec le futur !"

octobre 2024 par SFPN

Le NoCode Summit 2024 a démarré à STATION F à Paris pour deux jours : les 16 et 17 octobre 2024. Cet événement phare pour l’écosystème NoCode, Low Code et IA réunit les acteurs clés du marché : éditeurs de logiciels, agences et organismes de formation qui sont présents pour présenter leurs innovations, nouvelles fonctionnalités, cas d’usage et feuilles de route aux côtés de leurs clients !

Nouveautés cette année

Focus spécifique sur les attentes des entreprises au sein du programme :

• Réunions d’affaires courtes et efficaces (Meet and Match),

• Compétition (NoCode REX)

• Visites VIP de l’évènement par le Hub Institute

• Conférences mettant en avant les cas d’usages des entreprises les plus avancées sur la main stage, discussions ouvertes sur la manière de scaler les projets NoCode en respectant pleinement les questions de sécurité

Un NoCode Summit report sera publié après l’événement. Les thèmes principaux à l’agenda sont la Tech for Good et la cybersécurité.

Les annonces des sponsors :

Xano

Depuis l’annonce de la Série A l’année dernière, Xano a connu une croissance remarquable :

• La base d’utilisateurs s’est étendue à près de 100 000 développeurs qui s’appuient sur la plateforme de développement backend.

• L’équipe s’est agrandie et a amélioré les capacités de Xano.

• La présence client s’est considérablement élargie

Xano est devenu un leader dans la définition du développement visuel en entreprise, et cette année, ils prévoient de mettre en avant plusieurs domaines clés pour les participants :

1. Exigences de sécurité de niveau entreprise

2. Options de déploiement NoCode pour les organisations d’entreprise

3. Utilisation de l’IA pour accélérer la création

4. Soutien au développement rapide et responsable en partenariat avec des acteurs NoCode de confiance

Leur objectif est de fixer une nouvelle norme qui élève l’ensemble de l’industrie du NoCode afin que nous puissions réussir ensemble.

Stacker

Stacker est la plateforme qui propulse vos opérations. Elle permet de créer facilement des CRM sur mesure, des outils internes, des portails clients et d’autres applications métiers pour votre équipe. En quelques minutes, pas en mois. Sans coder. Stacker présente au NoCode Summit son interface utilisateur entièrement repensée et sa plateforme de données autonome complète.

Airtable

Airtable permet à toute équipe, quels que soient ses compétences techniques, de créer des applications basées sur des données partagées et d’alimenter ses flux de travail les plus critiques et uniques. Des équipes de plus de 500 000 organisations, dont 80 % du Fortune 100, s’appuient sur la plateforme Airtable Connected Apps™ pour rester alignées, exécuter avec plus d’agilité et connecter des équipes et des données précédemment cloisonnées.

Bubble

Annonces clés :

• Nouveau constructeur mobile natif

• Démonstration de Bubble AI

• Nouvelle sécurité clé en main grâce à l’acquisition de Flusk

• Mise à jour de l’éditeur Bubble avec un nouvel onglet de flux de travail

Make

Make partagera des informations précieuses sur la manière dont les entreprises peuvent commencer à adopter des solutions no-code comme Make pour améliorer leur productivité et stimuler la croissance. En démarrant petit, en favorisant une mentalité innovante et en évoluant efficacement, les organisations peuvent obtenir des avantages significatifs et un succès durable.

code.store

Grande nouvelle : le plus grand projet low-code au monde a choisi de remplacer Microsoft Dynamics !

Codestore présentera ses dernières solutions no-code conçues pour les transformations au niveau des entreprises, avec un accent sur les systèmes CRM, l’automatisation des flux de travail et les portails clients. Ils annonceront également de nouveaux partenariats et services destinés à aider les entreprises à rationaliser leurs processus et à évoluer plus rapidement grâce aux outils no-code.

Alegria Groupe

Alegria.group est le leader européen du NoCode et de l’Intelligence Artificielle. Ils offrent une double expertise unique, avec une école NoCode & IA ayant formé plus de 4 000 personnes, et une division de services B2B qui a aidé plus de 600 clients à transformer leurs entreprises grâce à ces technologies.

Pierre Launay, Président du SFPN et Président de CUBE, a commenté les annonces, en déclarant : « Le NoCode Summit 2024 est une vitrine mondiale pour les dernières avancées en matière de NoCode, Low-code et d’IA générative. Ces annonces reflètent la vitalité de notre industrie et ouvrent encore plus de nouvelles opportunités passionnantes. »

Pierre Launay a également ajouté : « C’est aussi l’occasion pour le SFPN de mettre en lumière les progrès réalisés cette année, notamment la reconnaissance officielle en France du rôle de Product Builder et la publication du premier guide des bonnes pratiques ».

Cette initiative vise à légitimer la profession de développeur NoCode et à offrir une reconnaissance formelle à ceux qui travaillent dans ce domaine en pleine croissance. Elle souligne également l’engagement continu du SFPN pour le développement et la promotion du NoCode en France.