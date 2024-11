Anne Frayssinet, Directrice du salon Trustech : Venir rêver avec nous aux solutions de paiement du futur !

novembre 2024 par Marc Jacob

A une semaine de l’ouverture de la 40ème édition du salon Trustech, notre rédaction a rencontré Anne Frayssinet, la Directrice du salon Trustech. Cette année le salon abritera pour la première fois la cérémonie de remise des TRUSTECH INNOVATION AWARDS qui viennent saluer les innovations les plus impactantes et disruptives du marché des solutions d’identification et de paiement. EN outre le salon proposera un podcast inédit sur les solutions de paiements du futur.

Global Security Mag : Pouvez-vous quelques mots nous présenter le salon Trustech ?

Anne Frayssinet : TRUSTECH est l’événement incontournable pour les acteurs mondiaux du marché des cartes, des paiements et de l’identification. Chaque année, ce rendez-vous met en avant une multitude de solutions innovantes destinées à sécuriser les transactions numériques et à protéger les données sensibles. En parallèle, TRUSTECH offre un programme riche en contenu de qualité, conçu pour aborder les défis et les enjeux des nouvelles technologies de paiement. TRUSTECH est également le théâtre de plus de 70 conférences, permettant aux experts les plus en vue à l’international d’échanger avec les professionnels sur les avancées majeures et les prochains défis qui attendent les acteurs des paiements et de l’identification.

GS Mag : Qu’apporte ce salon en termes de nouveautés ?

Anne Frayssinet : Cette année, TRUSTECH abritera pour la première fois la cérémonie de remise des TRUSTECH INNOVATION AWARDS, qui viennent saluer les innovations les plus impactantes et disruptives du marché des solutions d’identification et de paiement. A cette occasion sera également annoncé le grand gagnant du Startup Trophy, organisé en partenariat avec Agorize, récompensant la jeune pousse tech. Une occasion unique de découvrir en avant-première les solutions qui transformeront la filière.

Le jury sera composé de David Robertson, éditeur et propriétaire de The Nilson Report, Lorenzo Gaston, Directeur Technique de la Smart Payment Association et Gil Bernabeu, CTO de GlobalPlatform. Rendez-vous sur l’Innovation Stage le 3 décembre à 12h30 pour la remise des trophées !

Autre nouveauté de cette édition 2024, TRUSTECH propose désormais encore plus de contenu dédié au futur des solutions de paiement et d’identification avec un podcast inédit. Durant les trois jours de salon, le podcast « In Tech we trust » donnera la parole aux plus grands experts du marché qui livreront analyses et visions prospectives sur les technologies incontournables des prochaines décennies.

GS Mag : Quels seront les moments forts du programme 2024 ?

Anne Frayssinet : La 40ème édition de TRUSTECH abordera, une fois de plus, un tour d’horizon complet des tendances et enjeux majeurs autour des Solutions d’identification et Paiements innovants.

Parmi les speakers d’exception, le docteur Luc JULIA, spécialiste de l’interaction homme-machine, et grand vulgarisateur de l’IA, Barbara SESSA, Senior Vice President - Digital Consumer Products Europe chez Mastercard Europe, mais aussi Calum BUNNEY, Président du groupe de travail SIA-IDSA KYC/CIAM, Francis BAREL, Senior Director and General Manager de PayPal France, Carlo BOVERO, Responsable Monde des Cartes et Moyens de Paiement Innovants – BNP Paribas, Mung KI WOO, Directeur des Opérations – Services Financiers pour Sopra Steria, Romain COLNET, Responsable Innovation chez Ingenico…

Au total, plus de 70 keynotes, conférences, tables rondes et ateliers viendront rythmer ces trois jours dédiés à l’innovation au service des solutions d’identification et de paiement.

Le salon abritera cette année encore l’Innovation Stage qui permettra aux exposants et startups de « pitcher en live » pour présenter leurs nouveautés devant un parterre de partenaires, d’investisseurs, et de clients potentiels. Cette année, près de 20 sociétés participeront pour mettre en lumière leurs innovations en matière de paiement et de sécurité numérique.

GS Mag : Quelles sont les principales tendances en matière de solutions de paiement et d’identification ?

Anne Frayssinet : Nous avons justement mené une enquête à ce sujet récemment et il en ressort que 84% des professionnels du secteur que nous avons interrogé ont un projet d’investissement. Ce taux élevé reflète non seulement une grande confiance dans le marché, mais également un engagement actif envers la croissance et l’expansion du secteur. Cet optimisme quant aux perspectives commerciales de 2025 est renforcé par les avancées technologiques et les nouvelles exigences réglementaires et des consommateurs. Qu’il s’agisse du développement de nouvelles technologies, de l’entrée sur de nouveaux marchés ou de l’expansion des offres actuelles, l’industrie semble prête à entrer dans une phase d’activité intense d’ici 2025. En termes d’orientations, ces projets d’investissements portent principalement sur les innovations autour de gestion des identités avec des technologies comme les portefeuilles d’identité numérique et la tokenisation des paiements ainsi que le développement des solutions de paiements instantanés s’appuyant sur des technologies allant du Web 3.0 aux monnaies numériques soutenues par les gouvernements.

GS Mag : Combien de personnes attendez-vous cette année ?

Anne Frayssinet : Nous attendons 6500 visiteurs pour cette édition 2024.

GS Mag : Quel est votre message à nos lecteurs ?

Anne Frayssinet : Professionnels du secteur, venez nombreux du 3 au 5 décembre à Paris Expo Porte de Versailles, l’entrée est gratuite !