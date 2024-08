Analytique et IA générative : la confiance et la gouvernance en première ligne

août 2024 par Jean-Pierre Boushira, Vice President South, Benelux de Veritas

Alors que nous sommes en pleine révolution technologique, l’intelligence artificielle générative (GenAI) semble être l’une des innovations les plus transformatrices. Qu’il s’agisse de créer des œuvres d’art, des romans, de la musique ou même des applications et des codages avancés, les possibilités offertes par la GenAI remodèlent presque tous les secteurs d’activité. Cependant, alors que nous exploitons la puissance de la GenAI dans le domaine de l’analyse, l’importance de la confiance et de la gouvernance ne peut être sous-estimée. Et pour cause, il est primordial de s’assurer que ces technologies ne sont pas seulement puissantes, mais aussi éthiques et fiables, pour qu’elles puissent être intégrées durablement dans les processus des entreprises.

L’essor de l’IA générative dans l’analyse

L’IA générative - telle que nous la connaissons, a notamment permis d’automatiser la création de contenu, d’améliorer le service à la clientèle ou de pousser plus loin l’analyse des données. Quand on parle d’analyse, l’IA automatise la création de rapports complexes, résume de grandes quantités de données et offre des perspectives prédictives. Cette capacité à traiter et à analyser des données à grande échelle révolutionne la façon dont les entreprises abordent l’analyse, car elles ont désormais la possibilité d’identifier des modèles et de prendre des décisions fondées sur des données, ce qui était auparavant impossible à ce rythme. De la prévision du comportement des consommateurs à l’optimisation de la supply chain, les applications sont vastes et variées.

L’un des plus grands avantages de la combinaison analyse/GenAI est l’amélioration des processus de prise de décision. En tirant parti d’algorithmes avancés et de modèles de Machine Learning, les entreprises peuvent « voir venir », réagir rapidement, et de façon adéquate. Dans le domaine de la santé, l’IA analyse les données des patients pour prédire les épidémies ou suggérer des plans de traitement personnalisés, en moins de temps qu’il n’en faudrait à chaque médecin pour analyser et formuler une recommandation. Dans le domaine financier, elle peut détecter les transactions frauduleuses et évaluer le risque de crédit de manière plus efficacement qu’un opérateur.

Le besoin de confiance dans l’IA générative

L’intégration de l’IA générative dans l’analyse soulève d’importantes préoccupations en matière de confiance. D’ailleurs, elle repose essentiellement sur la transparence, l’atténuation des biais, la fiabilité, la responsabilité et l’utilisation éthique.

Il est essentiel que les entreprises comprennent comment les modèles d’IA générative parviennent à leurs conclusions - via des documentations, des explications, afin que celles-ci restent transparentes et contribuent à renforcer la confiance des utilisateurs. De son côté, l’élimination des biais dans les systèmes d’IA est un processus continu : les entreprises doivent pouvoir détecter et atténuer des biais à chaque étape du cycle de vie de l’IA, depuis la collecte et le prétraitement des données jusqu’à la formation et au déploiement des modèles. Des audits réguliers et des évaluations de l’équité peuvent aider à identifier et à rectifier les biais, garantissant ainsi des résultats équitables.

Ensuite, les résultats produits par les modèles IA doivent être précis, fiables et être testés au moyen de processus de validation et d’essais rigoureux. Il est essentiel de s’assurer que les systèmes d’IA générative sont exempts de biais et d’erreurs pour maintenir la confiance. Enfin, quand arrive le sujet de la responsabilité, les entreprises ont leur rôle à jouer : elles doivent définir des lignes de responsabilité claires lorsqu’elles déploient des systèmes d’IA - qui est responsable des actions et des décisions de l’IA, notamment lorsque les résultats produits sont incorrects. De manière générale, le fait d’avoir des parties responsables permet de traiter et de rectifier les problèmes rapidement.

Les implications éthiques de l’IA ne peuvent également être ignorées. Les entreprises doivent veiller à ce que leurs systèmes d’IA soient utilisés de manière équitable et juste, en évitant les pratiques discriminatoires et en protégeant la vie privée des utilisateurs.

Gouvernance : au cœur de l’IA de confiance

Les cadres de gouvernance sont cruciaux pour garantir que les systèmes d’IA générative sont fiables et dignes de confiance. Ils incluent des politiques, des normes et des procédures régissant le développement, le déploiement et la surveillance des systèmes d’IA. Cela implique plusieurs niveaux de gouvernance, à commencer par la gestion rigoureuse des données pour assurer leur qualité, sécurité et utilisation éthique, conformément aux réglementations. Une fois cette base posée, des protocoles de développement et de suivi des modèles d’IA doivent être mis en place, accompagnés d’audits réguliers pour identifier et atténuer les biais, erreurs et risques. Respecter les exigences légales et éthiques est indispensable, garantissant la conformité avec des réglementations comme le RGPD et promouvant l’équité, la transparence et la responsabilité.

La création de systèmes d’IA générative dignes de confiance est une responsabilité collective nécessitant une collaboration entre les entreprises, les gouvernements et les universités, pour développer et mettre en œuvre des cadres de gouvernance assurant une utilisation éthique et responsable de l’IA. Les industries doivent coopérer pour établir des normes communes et partager leurs connaissances, ressources et expertises, afin de relever les défis et améliorer les systèmes d’IA. Les gouvernements jouent un rôle clé en établissant des cadres réglementaires qui protègent les droits des consommateurs, garantissent la confidentialité des données et promeuvent des pratiques éthiques. Les institutions universitaires contribuent par leurs recherches sur l’éthique, la gouvernance et la technologie de l’IA, comblant le fossé entre théorie et application pratique.

L’IA générative a le potentiel de révolutionner l’analytique en offrant des connaissances approfondies et des gains d’efficacité transformateurs pour les entreprises. Cependant, son intégration doit être équilibrée par des cadres de confiance et de gouvernance robustes. En mettant l’accent sur la transparence, la fiabilité, la responsabilité et l’utilisation éthique, les entreprises peuvent exploiter les avantages de l’IA générative tout en atténuant les risques. Une gouvernance efficace est essentielle pour assurer que ces systèmes soient développés et déployés de manière responsable, protégeant les droits des utilisateurs et promouvant des pratiques éthiques. La collaboration entre les industries, les gouvernements et les universités est cruciale pour construire des systèmes d’IA à la fois puissants et éthiques, ouvrant la voie à un avenir où l’IA générative et l’analytique prospèrent harmonieusement.