Analyses web : en 2025, les entreprises pourront tirer parti des analyses côté serveur basées sur l’IA

décembre 2024 par Piwik PRO

Après une année 2024 particulièrement difficile et marquée par des changements notables, comme la suppression définitive d’Universal Analytics, les préoccupations grandissantes concernant la confidentialité des données et l’avenir tout tracé des cookies tiers, l’année 2025 sera accueillie avec un optimisme modéré. Plusieurs questions se posent : les analyses AI-driven et le suivi analytique côté serveur joueront-ils des rôles clés dans l’amélioration des capacités prédictives ? Les pressions économiques pousseront-elles les entreprises à prioriser l’adoption d’outils multifonctionnels plus rentables ? L’avenir nous dira si ces innovations sont capables de répondre aux besoins d’un monde numérique extrêmement dynamique, tout en gérant efficacement les problèmes relatifs à la confidentialité des données, à la productivité et à la croissance. Piwik PRO partage ses prévisions sur quatre tendances majeures attendues en 2025 dans le secteur de l’analyse web.

Bâtir de meilleures relations avec les entreprises

Alors que les dépenses relatives à l’acquisition de nouveaux prospects et de nouveaux clients continuent d’augmenter, les analystes doivent travailler davantage en étroite collaboration avec les entreprises. Par ailleurs, ils doivent également mettre en lumière toute la valeur ajoutée apportée par les analyses en termes de ventes et de branding.

Une forte pression économique se fera sentir

Le large choix de solutions actuellement disponibles au grand public soulève également la question suivante : combien d’argent les entreprises sont-elles prêtes à investir pour rester compétitives ? Une chose est sûre : les outils faciles à utiliser et les plateformes hautement spécialisées gagneront largement en importance, en particulier pour les spécialistes du marketing qui ne disposent pas de compétences avancées en matière d’analyse de données.

Vers une généralisation de l’adoption de l’IA

En 2025, l’IA sera en passe de révolutionner les analyses web, notamment en fluidifiant les processus, en renforçant la capacité à prévoir les prochaine tendances et en améliorant la prise de décision. En outre, l’IA occupera un rôle encore plus prégnant dans la compréhension des parcours clients, ce qui permettra de récolter des informations plus facilement à partir de différents canaux et appareils. Cependant, les utilisateurs doivent faire preuve de prudence : le fait d’intégrer l’IA aux analyses web soulève d’importantes préoccupations en matière de sécurité et de confidentialité des données, en raison de l’utilisation intensive d’informations sensibles sur les utilisateurs – ce qui peut entraîner des problèmes de conformité avec des réglementations telles que le RGPD. Par ailleurs, l’IA peut également renforcer les biais présents dans les données d’entraînement et produire des résultats inéquitables.

Le suivi analytique côté serveur gagnera en importance

Alors que les préoccupations mondiales en matière de protection de la vie privée et la demande de données toujours plus précises se renforcent, et que le passage à des « first-party data » se généralise, la pertinence du suivi analytique côté serveur devrait gagner en importance au cours de l’année à venir. Le suivi côté serveur est une méthode qui permet d’améliorer la précision des données, de renforcer la gouvernance et les mesures de sécurité. En outre, il permet aux sites internet de gagner en efficacité en transférant les workloads du client, ce qui accélère sensiblement le temps de chargement des pages et optimise l’expérience des utilisateurs.

Piotr Korzeniowski, CEO de Piwik PRO – « Le résultat des élections présidentielles américaines va sans doute avoir des conséquences sur les textes de loi en vigueur, notamment sur les accords réglementaires existants entre l’Europe et les États-Unis, à l’image des lois sur la protection des données. Il ne serait pas surprenant que la nouvelle administration décide de reconsidérer ou d’annuler certains accords ratifiés par l’ancien gouvernement, ce qui pourrait bien influencer le cadre de transfert des données ; en outre, la révocation du précédent décret présidentiel pourrait mettre en doute l’efficacité du cadre réglementaire de protection des données en vigueur. Concernant la pression économique actuelle, du fait des réductions budgétaires dues aux contraintes économiques existantes, les équipes marketing ont pour mission de maximiser leurs résultats tout en minimisant les coûts, en s’efforçant de trouver des solutions qui permettent d’obtenir d’excellents résultats à moindre frais. En conséquence, de nombreuses entreprises évalueront leurs ressources marketing et opteront pour des solutions encore plus rentables. Chez Piwik PRO, nous ajoutons constamment de nouvelles fonctionnalités à nos plans Freemium et Enterprise afin de toujours satisfaire nos clients, mais aussi en attirer de nouveaux. »

Julien Coquet, Data Collection Expert – « Nous allons sans doute observer une recrudescence de l’utilisation du suivi analytique côté serveur, en particulier car il peut communiquer avec des systèmes tiers et basés sur le cloud sans pousser les données vers leurs destinations finales. Je suis fermement convaincu que cette innovation sera de plus en plus adoptée par les entreprises, même si elle représente un coût plus important. Ce sujet revêt une grande importance, dans la mesure où nous cherchons constamment à respecter les exigences existantes en matière de conformité. »