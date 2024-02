Analyse SentinelLabs : Doppelgänger, une opération d’influence menée par la Russie

février 2024 par SentinelLabs

Concrètement, Doppelgänger « clone » des sites d’informations où

sont diffusés des messages de propagande et de désinformation sous

couvert d’articles d’actualité dédiés à des sujets

socio-économiques et géopolitiques. La majorité des contenus

critiquent la coalition gouvernementale allemande au pouvoir et son

soutien à l’Ukraine, dans le but probable d’influencer l’opinion

publique avant les prochaines élections nationales.

SentinelLabs a également observé que Doppelgänger orchestrait et

s’appuyait sur un vaste réseau de comptes X, participant activement à

des activités coordonnées afin d’améliorer la visibilité et

l’engagement du public.

Toutefois, il est important de noter que les campagnes ne se concentrent

pas uniquement sur l’Allemagne, mais également sur les États-Unis,

Israël, l’Ukraine et la France. En effet, d’après SentinelLabs, les

activités de Doppelgänger visent aussi d’autres pays occidentaux et

ils persisteront et évolueront dans les années à venir, en

particulier au moment des élections majeures prévues dans l’UE et aux

États-Unis.

SentinelLabs continue de surveiller les activités des Doppelgänger et

s’engage à rendre compte en temps utile de ses opérations afin de

sensibiliser le public à cette menace et d’en atténuer l’impact.