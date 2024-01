AMRAE - Panorama 2023 de la gestion de risque : les SIGR sont plébiscités par le monde de la gestion des risques

janvier 2024 par Marc Jacob

Cette étude repose sur 3 principes fondamentaux : la Neutralité, l’Objectivité et l’Orientation métier. Le Panorama 2023 de 120 pages est complété par une plateforme web d’analyse des acteurs (RMIS Panorama Scorecard) vous permettant de créer vos analyses (par secteur, taille d’entreprise, modules…). Il montre que l’on est sur un marché très dynamique. Ainsi, 64% des Risk Managers ont

déjà mis en place un Système d’Information de Gestion du Risque (SIGR), 70% des Risk Managers restent satisfaits de leur SIGR et 71% d’éditeurs constatent plus d’appels d’offre.

Au terme de cette enquête le délai moyen d’implémentation serait de 4 mois. Le • Coût moyen annuel (SaaS - hors intégration) est de 95k€ / an. Les principaux avantages de l’implémentation d’un SIGR est l’augmentation de l’efficacité et des capacités d’analyse, l’amélioration du

partage de l’information et la suppression des silos. Le déploiement d’un SIGR est un projet fédérateurs (des lignes de maitrise) pour 96% des répondants. Les principaux critères de choix est couverture fonctionnelle et configurabilité. Dans le domaine de l’Assurance, le SIGR agit comme un formidable outil de transformation en accélérant la digitalisation de la relation Assureur/Courtier/Assuré. Enfin la satisfaction très forte sur les modules de Cartographie des Risques, Audit, Maîtrise des Risques et Plan d’action.

En outre l’IA est un formidable outil pour améliorer la gestion des risques à plusieurs niveaux. Elle permet :

• Amélioration de la compréhension des risques et aide à la décision pour les mesures d’atténuation

• Détection des risques émergents

• Automatisation des tâches allouée aux équipes de gestion des risques

La Gen AI peut être utilisée pour automatiser certaines tâches telles que la collecte de données, l’analyse des risques et la

surveillance des contrôles.

• Amélioration de la communication et de la sensibilisation.

En outre elle permet d’améliorer la détection de fraudes, de mieux analyser la conformité en mettant des règles afin de lever des alertes et de mettre des alertes en cas de changement de règlementation. Elle permet aussi de l’analyse de tiers. L’IA améliore le Continuous monitoring en permettant de mettre en place des systèmes de surveillance continue basés sur l’IA qui suivent les facteurs de risque en temps réel dans les ERP actuels. Alertes lorsque des risques inhabituels ou de défaut de contrôle. En outre, il est possible de faire de l’analyse qualitative et ainsi de renforcer les démarches d’auto-évaluation du contrôle interne. Synthèse des commentaires, identification des causes profondes récurrentes, suggestion de plans d’action associés. Enfin l’IA propose des recommandations pour effectuer des prescriptions de mesures détectives et correctives.

Au final pour les assureurs et les courtiers les SIGR sont des solutions IT plébiscitées car ils sont un levier de communication avec l’ensemble des parties prenantes internes comme externes, maturité dans la gestion des risques… Les SIGR demeurent la prérogative des grands éditeurs du marché : Les assureurs et les courtiers préconisent l’implémentation de

SIGR tout en laissant une liberté de choix dans la solution retenue par leurs assurés. Les assureurs et les courtiers se placent comme

préconisateur, facilitateur et non comme prescripteur. La data contenue dans les SIGR reste encore perfectible : Nécessité de renforcer la qualité, l’intégrité et l’homogénéité des données

introduites dans le système SIGR. Une exploitation des SIGR traditionnelle : Les modules fonctionnels dits « traditionnel » (cartographie des risques, assurance…) sont

les plus exploités par les assureurs et les courtiers. Les modules fonctionnels plus spécifiques (PCA, continuité des activités et

gestion de crise, cybersécurité, gestion des incidents, développement durable et RSE...) restent pour le moment faiblement

exploités. Les SIGR sont un atout dans la nécessaire digitalisation du monde de l’assurance : L’exploitation des données contenues dans les

SIGR adossée à des données publiques et des données Assureurs/Courtiers doivent amener les assureurs et les courtiers à tirer

profit de cette évolution digitale pour optimiser la gestion des risques et des couvertures d’assurances.

Par contre, aux dires des animateurs de l’AMRAE, les SIGR semblent encore mal adaptés à la cybersécurité.