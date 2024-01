Altospam recrute son responsable des ventes indirectes

janvier 2024 par Marc Jacob

Dans le cadre de sa mission, il est chargé de développer le réseau de partenaires d’Altospam qui compte à ce jour 1 distributeur et 428 revendeurs répartis dans toute la France. Dans ce contexte, l’éditeur ambitionne avant tout de s’entourer de partenaires experts qui souhaitent s’inscrire dans une collaboration de long terme et accroître leur proposition de valeur en proposant à leurs clients une technologie disruptive qui sécurise 8 200 clients. Il doit également faire évoluer le programme partenaires et veille à l’animation du réseau existant (revendeurs et distributeurs). Enzo MORELLO bénéficie d’une expérience commerciale significative acquise auprès de différentes structures telles que NBB Lease, Consult & Co, Class’Affair ou encore dernièrement l’éditeur de solutions de dématérialisation et de signature électronique LegalySpace où il était Responsable du Développement commercial.