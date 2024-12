Altospam nomme Morgane CARRICHON au poste de Customer Success Manager

décembre 2024 par Marc Jacob

Dans le cadre de sa mission, Morgane CARRICHON jouera un rôle de premier plan au sein de l’éditeur en se positionnant en véritable interface entre ses équipes et les clients. Elle veillera notamment à s’assurer que les clients bénéficient d’une qualité de service de premier plan et qu’ils puissent tirer le meilleur parti des solutions qu’ils utilisent.

Elle interviendra de bout en bout sur les projets (lancement, suivi, bilan, recueil des feedbacks et analyse des expériences utilisateurs). Rattachée à la Direction générale et commerciale, elle va donc considérablement contribuer à initier une nouvelle dynamique et à déployer des dispositifs au service de la mise en œuvre d’une relation clients basée sur l’excellence opérationnelle.