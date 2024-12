ALTEN finalise l’acquisition de Worldgrid

décembre 2024 par Marc Jacob

Worldgrid fournit des services de conseil et d’ingénierie aux entreprises du secteur de l’énergie et des services publics principalement en France, Allemagne et Espagne. L’entreprise emploie actuellement près de 1 100 personnes et a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires d’environ 170 millions d’euros.

ALTEN réalise des projets de conception et d’études pour les Directions Techniques et DSI des grands comptes industriels, télécoms et tertiaires. Avec 3 000 consultants dans le monde travaillant dans le secteur de l’énergie, dont 1 000 dans le secteur nucléaire, le Groupe est reconnu pour son expertise en tant que fournisseur de solutions technologiques et d’ingénierie.

L’opération garantit une continuité totale de service pour les clients stratégiques et les collaborateurs de Worldgrid.

Suite à la cession de Worldgrid, la dette nette d’Atos sera réduite d’environ 0,2 milliard d’euros et le levier financier d’Atos pour 2027E devrait s’élever à environ 1,7x.