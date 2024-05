Altair obtient la certification ISO/IEC27001 :2022 pour ses opérations mondiales

mai 2024 par Marc Jacob

Altair a obtenu la certification ISO/IEC27001 :2022 – un système de gestion de la sécurité de l’information (SMSI) – audité en externe par rapport aux cadres établis par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI). La certification pour le cadre 2022 consolide le statut d’Altair en tant que leader international de la sécurité de l’information et renforce son engagement à suivre les derniers cadres mondiaux de sécurité de l’information.

« L’accent mis par Altair sur l’obtention d’une accréditation mondiale est unique, même parmi les organisations technologiques les plus importantes au monde. L’obtention de cette certification est une réalisation monumentale et représente l’aboutissement d’années de travail acharné et d’investissement de la part de nos équipes de sécurité mondiales », a déclaré Jeff Marraccini, Chief Information Security Officer, Altair. « Il s’agit d’une étape importante pour Altair, en particulier pour nos clients au niveau de l’entreprise, où la certification SMSI devient de plus en plus importante. Dans un monde où les frontières de sécurité entre le client et le fournisseur s’estompent, un SMSI démontre l’engagement d’Altair en matière de sécurité de l’information. Cela nous ouvrira de nombreuses nouvelles portes.

Selon l’ISO, « la conformité à l’ISO/CEI 27001 signifie qu’un organisme ou une entreprise a mis en place un système de gestion des risques liés à la sécurité des données détenues ou traitées par l’entreprise, et que ce système respecte toutes les meilleures pratiques et tous les principes consacrés dans la présente Norme internationale. Un système de management de la sécurité de l’information mis en œuvre selon cette norme est un outil de gestion des risques, de cyber-résilience et d’excellence opérationnelle.

La détention de cette certification vérifie qu’Altair est conforme aux exigences de sécurité modernes, notamment en matière de filtrage Web, de sécurité du cloud, de renseignements sur les menaces, de travail hybride et à distance, etc. Il se compose également des personnes, des processus et de la technologie qui fournissent des contrôles de sécurité soutenant les opérations commerciales d’Altair dans les domaines de l’ingénierie logicielle, des ventes, du support technique, des ressources humaines et du développement d’applications d’entreprise.