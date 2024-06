Almond rejoint l’Alliance pour la Confiance numérique

juin 2024 par Marc Jacob

Almond devient membre de l’Alliance pour la Confiance Numérique, organisation professionnelle regroupant des TPE, PME, start-ups et des grands groupes du secteur de la Confiance Numérique et notamment de l’identité numérique, de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle de confiance. Antoine Hautin, directeur Transformation & Performance et Affaires Publiques d’Almond, représentera l’entreprise au conseil d’administration de l’ACN, renouvelé à l’occasion de son Assemblée générale du 29 mai.

L’ACN fédère plus de 120 entreprises exclusivement françaises – éditrices de solutions et fournisseurs de service – qui représentent 70 à 80 % de l’écosystème de la cybersécurité, 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires en France et 24 milliards à l’international. Elle intègre également plusieurs centres de recherche, fédérations et pôles de compétitivité pour inclure tous les acteurs de la filière industrielle.

Au sein de l’ACN, Almond s’investira dans le groupe de travail Cybersécurité, qui s’attache à toujours mieux comprendre et analyser la menace cyber et son impact sur les organisations publiques et privées. Almond mettra également au service de l’ACN son expertise unique en matière de schémas de certification européens ou encore sur des sujets d’avenir tels que la cryptographie post-quantique. L’ACN pourra compter sur l’implication d’Almond pour porter la contribution de la filière cyber française auprès des autorités françaises et européennes.