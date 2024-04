Almond publie la deuxième édition de son « Threat Landscape »

avril 2024 par Almond

Les attaques ransomware ont augmenté de 33 % en France en 2023 ; les entreprises et organisations françaises subissant une attaque tous les deux ou trois jours en moyenne. Industrie, services, Commerce, Finance, Education, Santé : ce Threat Landscape d’Almond fait le point sur la répartition des menaces ransomwares par secteur.

Alors que trois groupe de hackers dominent le « marché » du DDoS, Almond relève une évolution croissante des cybercriminels vers la professionnalisation de leurs organisations. Ressemblant autrefois à une PME, elles s’apparentent désormais à une structure hiérarchisée, à l’image des grandes entreprises, disposant de moyens humains et financiers importants,

Par ailleurs, les tensions géopolitiques introduisent une complexité supplémentaire. L’accélération des attaques, particulièrement perceptible dans le contexte des JO 2024, s’accompagne d’une sophistication sans précédent, obligeant à repenser les paradigmes de la cyberdéfense. L’IA est notamment en train de devenir un outil incontournable dans l’arsenal des cybercriminels car l’usage d’un Large Language Model (LLM), qui agrège des millions de données, permet en effet de concevoir du contenu malveillant très simplement grâce à l’automatisation.

L’équipe CWATCH d’Almond a ainsi analysé les menaces auxquelles les organisations doivent se préparer :

Le point sur les nouvelles techniques d’attaques

Énergie, télécommunications : les infrastructures à l’épreuve de la menace

Le panorama des risques géopolitiques

Jeux olympiques de Paris, scrutins sous tension : les défis brûlants de 2024

« Face aux risques cyber, l’approche Almond est guidée par deux principes essentiels : éviter la paranoïa excessive sans pour autant tomber dans le déni, affirment Jean-François Aliotti et Olivier Pantaleo, co-dirigeants d’Almond. Nous nous efforçons de repousser sans cesse les frontières de notre expertise pour anticiper constamment les nouvelles menaces et assurer une protection efficace et proactive à nos clients. »